শেরপুরে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

শেরপুরে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে শেরপুরে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের রূপরেখা ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে জেলা শহরের ডা. সেকান্দর আলী কলেজ মাঠে ৫নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে এ নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন জেলা মহিলা দলের সভাপতি রাজিয়া সুলতানা এবং সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মামুনুর রশীদ পলাশ।
এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. সানসিলা জেবরিন প্রিয়াংকা, সাইফুল ইসলাম স্বপন, সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. হযরত আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম ও শফিকুল আলম চাঁন।
বক্তব্যে বিএনপি নেত্রী ও শেরপুর-১ আসনের এমপি প্রার্থী ডা. সানসিলা জেবরিন প্রিয়াংকা বলেন, “নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি বাদ দিয়ে দলের নির্দেশনা মেনে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। দল যাকে মনোনয়ন দিবে, আমরা তার হয়েই কাজ করব। আগামীতে আমি যদি সংসদে যেতে পারি, নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন করব।”
অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আতাহারুল ইসলাম আতা, জেলা কৃষকদলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম গোল্ডেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসেম আহমেদ সিদ্দিকী বাবুসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপি এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী ও বিপুল সংখ্যক নারী কর্মী।
আয়োজকরা জানান, তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে একটি সুশাসিত, জবাবদিহিমূলক ও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠাই এ সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য।
