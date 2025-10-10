শেরপুরে ভোরের ঘন কুয়াশা, জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা

আরফান আলী, শেরপুর | অক্টোবর ১০, ২০২৫

শরৎকাল শেষ হতে যাচ্ছে, আসছে হেমন্তকাল। এরই মধ্যে শেরপুরে ভোরবেলা ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে চারদিক। ভোরের সকালে মাঠ-ঘাট, গাছপালা ও রাস্তাঘাটে সাদা কুয়াশার চাদর পড়ে থাকছে। সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত চারপাশে ঝাপসা দৃশ্য, আর ঠান্ডা হাওয়ার ছোঁয়ায় বইছে শীতের আগমনী হাওয়া।

শুক্রবার (১০ অক্টোর) ভোর থেকে সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘন কুয়াশা দেখা গেছে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে সূর্যের দেখা মিললেও সকালের ঠান্ডা ভাব থেকেই গেছে। পাশাপাশি শীতকালীন অনেক আগাম ফসল বাজারে আসতে শুরু করেছে।

শেরপুর শহরের কলেজ রোড এলাকার বাসিন্দা আবু হানিফ জানান, “ভোরে বাইরে বের হয়েই মনে হলো যেন শীত এসে গেছে। চারদিকে কুয়াশা আর ঠান্ডা ভাব, মনে হচ্ছে ঋতু বদলে যাচ্ছে।”

একই এলাকার দোকানদার রফিকুল ইসলাম জানান, “ভোরে দোকান খুলতে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কুয়াশায় রাস্তা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। সকাল ৮টার পর একটু উষ্ণ লাগতে শুরু করে।”

শেরপুর শহরের রিকশাচালক রাজা মিয়া বলেন, “ভোরে রিকশা নিয়ে বের হলে হাত-পা ঠান্ডায় জমে যায়। কুয়াশায় কিছুই দেখা যায় না, মনে হয় শীত একদম চলে আসছে।”

আবহাওয়া পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন, ঋতুর এই পরিবর্তনের সময়েই তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। দিন বাড়লেও সকালে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে, যা শীতের আগমনকে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সব মিলিয়ে, ভোরের ঘন কুয়াশা আর ঠান্ডা হাওয়ার স্পর্শে শেরপুরে বইতে শুরু করেছে শীতের আগমনী বার্তা। এরইমধ্যে বাজারে দেখা গিয়েছে ভাপা পিঠার আমেজ। যেন শীতকাল এসেই গেছে।

