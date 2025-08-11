শেরপুর সরকারি কলেজে অনার্স ১ম বর্ষ শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত

শেরপুর সরকারি কলেজে অনার্স ১ম বর্ষ শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত
শেরপুর সরকারি কলেজে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স ১ম বর্ষে নবভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে শুরু হওয়া এই আয়োজন ১৪টি বিভাগের নিজ নিজ সেমিনার কক্ষে সম্পন্ন হয়।
নতুন শিক্ষার্থীদের কলেজ জীবন, পাঠ্যক্রম, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করতেই এ ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবদুর রউফ। তিনি নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, “অনার্স পর্যায়ের শিক্ষা জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সততা, মনোযোগ ও নিয়মিত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।” তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি গবেষণা, সহপাঠ কার্যক্রম এবং সামাজিক দায়বদ্ধতায় সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।
বিশেষ অতিথি ছিলেন কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। তিনি শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ ও সময় ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, “শিক্ষা জীবনে সময়ের সঠিক ব্যবহারই সফলতার মূল চাবিকাঠি।”
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রত্যেক বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ। তারা নিজ নিজ বিভাগের ইতিহাস, পাঠক্রম, পরীক্ষার নিয়মাবলী এবং একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করেন। এছাড়া কলেজের বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক দিক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।
ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, কলেজের পরিবেশ, শিক্ষকবৃন্দের আন্তরিকতা এবং আয়োজন তাদের উচ্চশিক্ষা জীবনের পথচলায় অনুপ্রেরণা জোগাবে।
