শেরপুর সরকারি কলেজে বৃক্ষরোপণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

শেরপুর সরকারি কলেজে বৃক্ষরোপণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
‘’গাছ লাগিয়ে ভরবো দেশ, বাঁচবে সবুজ থাকবো বেশ’’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে শেরপুর সরকারি কলেজ সাংবাদিক সমিতি, শাইন্ ও শেরপুর বার্ড ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় শেরপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুর রউফ।
বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবদুর রশিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর শিব শংকর কারুয়া, শেরপুর প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মুগনিউর রহমান মনি, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হাসান বাদল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হানিফ, নির্বাহী সদস্য হোসাইন আহমেদ মোল্লা, এবং কলেজ সাংবাদিক সমিতির শিক্ষক উপদেষ্টা প্রভাষক শাহিদুল ইসলাম ও প্রভাষক মো. সবুজ।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শেরপুর সরকারি কলেজ সাংবাদিক সমিতি (শেসকসাস)-এর সভাপতি আরফান আলী।
এসময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরিফ উদ্দিন বাবু, সহ-সভাপতি মোরাদ হোসেন (চাঁন), সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জসিম মিয়া, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল আওয়াল পাপুল, দপ্তর সম্পাদক আমান উল্লাহ হোসাইন, প্রচার সম্পাদক মো. মুবতাসিমুর রহমান সাদিক, সহযোগী সদস্য আব্দুল আলিম, লিমন, সাইমা জাহান ছোঁয়া, মারিয়া মোবাশশিরা প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, পরিবেশ রক্ষায় গাছের বিকল্প নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রত্যেক নাগরিকের উচিত অন্তত একটি করে গাছ লাগানো ও পরিচর্যা করা। এ ধরনের উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ সচেতন করে তুলবে।
আয়োজনে সহযোগিতা করেন সল্ট-কেন্ডি ট্যুরস এন্ড ট্রাভেল। সবুজ ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আয়োজিত এই বৃক্ষরোপণ ও মতবিনিময় সভা শেষে কলেজ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন