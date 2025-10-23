শেরপুর সরকারি কলেজে বৃক্ষরোপণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আরফান আলী, শেরপুর | অক্টোবর ২৩, ২০২৫

‘’গাছ লাগিয়ে ভরবো দেশ, বাঁচবে সবুজ থাকবো বেশ’’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে শেরপুর সরকারি কলেজ সাংবাদিক সমিতি, শাইন্ ও শেরপুর বার্ড ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় শেরপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুর রউফ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবদুর রশিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর শিব শংকর কারুয়া, শেরপুর প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মুগনিউর রহমান মনি, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হাসান বাদল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হানিফ, নির্বাহী সদস্য হোসাইন আহমেদ মোল্লা, এবং কলেজ সাংবাদিক সমিতির শিক্ষক উপদেষ্টা প্রভাষক শাহিদুল ইসলাম ও প্রভাষক মো. সবুজ।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শেরপুর সরকারি কলেজ সাংবাদিক সমিতি (শেসকসাস)-এর সভাপতি আরফান আলী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরিফ উদ্দিন বাবু, সহ-সভাপতি মোরাদ হোসেন (চাঁন), সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জসিম মিয়া, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল আওয়াল পাপুল, দপ্তর সম্পাদক আমান উল্লাহ হোসাইন, প্রচার সম্পাদক মো. মুবতাসিমুর রহমান সাদিক, সহযোগী সদস্য আব্দুল আলিম, লিমন, সাইমা জাহান ছোঁয়া, মারিয়া মোবাশশিরা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পরিবেশ রক্ষায় গাছের বিকল্প নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রত্যেক নাগরিকের উচিত অন্তত একটি করে গাছ লাগানো ও পরিচর্যা করা। এ ধরনের উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ সচেতন করে তুলবে।

আয়োজনে সহযোগিতা করেন সল্ট-কেন্ডি ট্যুরস এন্ড ট্রাভেল। সবুজ ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আয়োজিত এই বৃক্ষরোপণ ও মতবিনিময় সভা শেষে কলেজ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়।

শেরপুর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

শেরপুরের শ্রীবরদীতে ছাত্রশিবিরের ‘ফ্রেশার্স রিসেপশন ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন’ অনুষ্ঠিত

শেরপুরের শ্রীবরদী সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত নবীন শিক্ষার্থীদের বরণবিস্তারিত

শেরপুরে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে শেরপুরেবিস্তারিত

শেরপুরে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ৬৮তম জুটা ও ২৯তম জুটা

বাংলাদেশ স্কাউটস শেরপুর জেলা রোভার-এর আয়োজনে বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গেবিস্তারিত

শেরপুর সরকারি কলেজে সাংবাদিক সমিতির যাত্রা শুরু: সভাপতি আরফান, সম্পাদক শরিফ

শেরপুর সরকারি কলেজে প্রথমবারের মতো গঠিত হলো “শেরপুর সরকারি কলেজবিস্তারিত

ঢাকা কলেজে শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদে শেরপুর সরকারি কলেজে কর্মবিরতি

ঢাকা কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ওপর দুষ্কৃতিকারীদের হামলা এবংবিস্তারিত

ভারতীয় আধিপত্যের বাইরের দলের সঙ্গে জোটের চিন্তা করছে এনসিপি: সারজিস আলম

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এমন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ারবিস্তারিত

শেরপুর-ঢাকা রুটে বাস চলাচল বন্ধ, চরম ভোগান্তিতে যাত্রীরা

পরিবহন শ্রমিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে শেরপুর থেকে ময়মনসিংহ ও ঢাকাগামী সববিস্তারিত

শেরপুরে ভোরের ঘন কুয়াশা, জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা

শরৎকাল শেষ হতে যাচ্ছে, আসছে হেমন্তকাল। এরই মধ্যে শেরপুরে ভোরবেলাবিস্তারিত

শেরপুরের শ্রীবরদীতে ভুয়া কাজীর প্রতারণা: জাল বালাম বহি ও কাবিননামায় হয়রানির অভিযোগ

শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলা ৪ নং তাতীহাটী ইউনিয়নের রাফিউল ইসলামবিস্তারিত

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য হলেন শেরপুরের কৃতী সন্তান সুবিপ্রবি উপাচার্য ড. নিজাম উদ্দিন

শেরপুরের কৃতী সন্তান এবং সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সুবিপ্রবি)বিস্তারিত

আ’লীগ নেতার জামিন নিয়ে ফেসবুকে অপপ্রচারের প্রতিবাদে শেরপুরে পিপির সংবাদ সম্মেলন

শেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেটবিস্তারিত

শেরপুরে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে দেবীর আগমনী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

শেরপুরে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে দেবীর বর্ণাঢ্যবিস্তারিত

শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপনে শেরপুর জেলা প্রশাসনের সতর্কতা জারি

শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উপলক্ষে পূজামণ্ডপে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, সবার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাবিস্তারিত

অনার্সে ৩৭৫ টি আসন বাড়লো শেরপুর সরকারি কলেজে

শেরপুর সরকারি কলেজে অনার্স পর্যায়ে বড় পরিসরে আসন বৃদ্ধি করাবিস্তারিত

শেরপুর সরকারি কলেজে ঈদে মিল্লাদুন্নবী (সা.) উদযাপন

শেরপুর সরকারি কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়েবিস্তারিত

জনগণের টাকায় বেতন, অথচ জনগণকেই ভুলে যায় কর্মকর্তারা: দুদক কমিশনার

দুদক কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী বলেছেন, “প্রজাতন্ত্রেরবিস্তারিত