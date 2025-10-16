শেরপুর সরকারি কলেজে সাংবাদিক সমিতির যাত্রা শুরু: সভাপতি আরফান, সম্পাদক শরিফ
শেরপুর সরকারি কলেজে প্রথমবারের মতো গঠিত হলো “শেরপুর সরকারি কলেজ সাংবাদিক সমিতি”। দীর্ঘদিন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংবাদিকতা চর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরির প্রত্যাশা থেকেই এই সমিতির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকালে শেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুর রউফ নবগঠিত কমিটির অনুমোদন দেন।
২০২৫-২০২৬ সেশনের জন্য ঘোষিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসের শেরপুর জেলা প্রতিনিধি ও গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী আরফান আলী, আর সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন দৈনিক খবর সংযোগের জেলা প্রতিনিধি ও বিএ(পাস) শিক্ষার্থী শরিফ উদ্দিন বাবু।
কমিটির অন্যান্য পদে রয়েছেন সহ-সভাপতি মোঃ মোরাদ হোসেন (চাঁন) (নয়া দিগন্ত মাল্টিমিডিয়া), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল আওয়াল পাপুল (পিপলস নিউজ ২৪ ডট কম), সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জসিম মিয়া (আমার বার্তা মাল্টিমিডিয়া), দপ্তর সম্পাদক আমান উল্লাহ হোসাইন (দৈনিক ভোরের অপেক্ষা) এবং প্রচার সম্পাদক মোঃ মুবতাসিমুর রহমান সাদিক (বিডি মিরর)।
সহযোগী সদস্য হিসেবে রয়েছেন সোয়াইব আল হাসান, মোঃ আব্দুল আলিম, সাইমা জাহান ছোঁয়া এবং মারিয়া মোবাশশিরা।
শিক্ষক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল কাদির, গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শামছুল হুদা চৌধুরী এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক শাহিদুল ইসলাম।
নবগঠিত কমিটির সভাপতি আরফান আলী বলেন, “এই সমিতি শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি হবে শিক্ষার্থীদের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম সচেতনতা গঠনের কেন্দ্র। আমরা সত্য, নিরপেক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার নতুন ধারা তৈরি করতে চাই।”
শেরপুর সরকারি কলেজে সাংবাদিক সমিতির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হওয়ায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। অনেকের মতে, এটি তরুণদের দক্ষ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
