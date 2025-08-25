শেষ হল ‘বিশ্বনাথ নিউজ বিশ্বনাথ সেরা হাফেজ’ প্রতিযোগীতার বাছাই পর্ব
প্রবাসী অধ্যুষিত সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায় প্রবাসীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত ‘বিশ্বনাথ নিউজ বিশ্বনাথ সেরা হাফেজ’ প্রতিযোগীর বাছাই পর্ব সোমবার (২৫ আগস্ট) সম্পন্ন হয়েছে।
পৌর শহরের নতুন বাজার এলাকাস্থ উপজেলা মডেল মসজিদ মিলনায়তনে শুরু হওয়া ৩ দিনের (২৩-২৫ আগস্ট) বাছাই পর্বের তৃতীয় ও শেষ দিন সোমবারে (২৫ আগস্ট) প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহন করা ১৫ প্রতিযোগীর মধ্যে আরও ৩ জন প্রতিযোগী ‘ইয়েস কার্ড’ পেয়ে গ্র্যান্ড ফিনালে অংশগ্রহন করার জন্য মনোনীত হয়েছেন।
এরপূর্বে প্রথম দু’দিনের বাছাই পর্বে ৩ জন করে ৬ জন প্রতিযোগী গ্র্যান্ড ফিনালের জন্য মনোনীত হন। উপস্থাপক ফারুক মাহদীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ‘বিশ্বনাথ নিউজ বিশ্বনাথ সেরা হাফেজ’ প্রতিযোগীর তৃতীয় ও শেষ দিনে (২৫ আগস্ট) ইয়েস কার্ডপ্রাপ্তরা হলেন- হাফেজ মো. হাম্মাদ ছাদি, হাফেজ রায়হান হোসাইন মিজান, হাফেজ শাহ আবু সালেহ। এছাড়া বাছাই পর্বের প্রথম দিন শনিবার (২৩ আগস্ট) ‘ইয়েস কার্ড’ পান হাফেজ আহমেদ জামী, হাফেজ ছানোয়ার হোসেন।
হাফেজ ইমরান খান জামী এবং দ্বিতীয় দিন রোববার (২৪ আগস্ট) ‘ইয়েস কার্ড’ হাফেজ হাবিবুর রহমান, হাফেজ তাহমিদ হোসাইন নাহিয়ান, হাফেজ বজলুর রশিদ মাহদি। আর আগামীতে ওই ৯ প্রতিযোগীর অংশগ্রহনেই অনুষ্ঠিত হবে “গ্র্যান্ড ফিনাল’।
প্রতিযোগীতার বাছাই পর্বের দ্বিতীয় দিনের বাছাই প্রক্রিয়া তদারকি করেন প্রতিযোগীতার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হাফেজ মাওলানা খায়রুল ইসলাম। বাছাই শেষে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রতিযোগীতার উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও বিশ্বনাথ মাদানিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা শিব্বির আহমদ, বিশ্বনাথ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কাজী মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন।
প্রতিযোগীতার বাছাই পর্বের ওই ৩ দিন স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছে রেসকিউ লাইফ ফাউন্ডেশন।
উল্লেখ্য, বিশ্বনাথ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম আয়োজিত প্রতিযোগীতায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৪৪ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহন করেছেন। আর বাছাই পর্বের তিন দিনে ৩ জন করে ইয়েস কার্ডপ্রাপ্ত ৯ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে পরবর্তিতে ‘গ্র্যান্ড ফিনাল’ অনুষ্ঠিত হবে।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১৬ জন প্রবাসীর পৃষ্টপোষকতা অনুষ্ঠিত ‘বিশ্বনাথ নিউজ বিশ্বনাথ সেরা হাফেজ’ প্রতিযোগিতার ১ম স্থান অধিকারী প্রতিযোগী পুরস্কার হিসেবে পাবেন নগদ এক লাখ টাকা, ২য় স্থান অধিকারী প্রতিযোগী পুরস্কার হিসেবে পাবেন নগদ ৫০ হাজার টাকা ও ৩য় স্থান অধিকারী প্রতিযোগী পুরস্কার হিসেবে পাবেন নগদ ২৫ হাজার টাকা।
