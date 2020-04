সংকটে দলীয় নয়, মানুষ বাঁচানোই হচ্ছে রাজনীতি : কাদের

দেশের এই সংকটে দলীয় কোনো রাজনীতি নয়, মানুষকে বাঁচানোই হচ্ছে রাজনীতি বললেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুরে তাঁর সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংকালে এ কথা বলেন তিনি।

বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে দেশের সকল রাজনৈতিক, পেশাজীবি, শ্রমজীবীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগের সামিল হবার আহবান জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন Help sheikh Hasina to help you” আপনার সাহায্যের জন্য শেখ হাসিনাকে সাহায্য করুন”।

বিভেদের রাজনীতি পরিহার করে জাতীয় এই সংকট মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রসংশা করে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশের সকল মানুষকে ঘরে থেকেই এই অদৃশ্য শত্রু করোনার মোকাবেলা করতে হবে।

তিনি বলেন, ‘অস্তিত্বের প্রশ্নে সকলকে জনসমাবেশ এড়িয়ে চলতে হবে।’

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, এই দুর্যোগের মুহূর্তে অসহায় মানুষের ত্রাণ সামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মজুদ করে চলেছে একটি গণবিরোধী চক্র, এদের ত্রাণের নামে কোনো ধরনের লুটপাট সহ্য করা হবে না।