সংসদ ভবন ঘিরে সতর্ক অবস্থান নিরাপত্তা বাহিনীর

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | অক্টোবর ১৭, ২০২৫

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের অনুরোধে জুলাই যোদ্ধারা অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ না করলে বলপ্রয়োগ করে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুর ২টার কিছু সময় সংসদ ভবন এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরপর তারা সংসদ ভবনকে ঘিরে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেছে।

এর আগে গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়া জুলাই যোদ্ধাদের মঞ্চ এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে তারা সংসদ ভবন এলাকার বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও এবিপিএন সদস্যরা সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে এবং লাঠি হাতে বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া দেন।

উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ঐতিহাসিক ‘জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত রয়েছেন।

সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

জুলাই সনদে স্বাক্ষর করলেন প্রধান উপদেষ্টা ও রাজনীতিবিদেরা

জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপকবিস্তারিত

জুলাই সনদে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি এনসিপি

শেষ পর্যন্ত জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)বিস্তারিত

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বিকাল ৪:৩৭ মিনিটে জাতীয় সংগীতে শুরু হয় জুলাই জাতীয় সনদবিস্তারিত

মানিকছড়িতে দখল, ফটিকছড়িতে ভুক্তভোগীর বাড়িতে হামলা

চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গরমছড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমিবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে নকল ঔষধ কারখানায় অভিযান, বিপুল পরিমাণ ঔষধ জব্দ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ভেটেরিনারির একটি নকল ঔষধ কারখানায় ভ্রাম্যমান আদালতে অভিযানবিস্তারিত

নেত্রকোনায় ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর সীল প্যাড জালিয়াতির অভিযোগ কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

এমপিও ভুক্তির আবেদনে ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর সীল প্যাড জালিয়াতির অভিযোগবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় ভ্যানচালক আব্দুল্লাহ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন, গ্রেফতার-৩

যশোরের শার্শা উপজেলায় নিখোঁজের চার দিন পর ভ্যানচালক আব্দুল্লাহ (২৬)বিস্তারিত

লালমনিরহাটে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবীতে মোমবাতি প্রজ্বলন

লালমনিরহাটের তিস্তা নদী তীরবর্তী চারটি পয়েন্ট মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবীতে মশালবিস্তারিত

এইচএসসি পরীক্ষায় নেত্রকোণায় ৪টি প্রতিষ্ঠানে কেউ পাশ করেনি

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫ নেত্রকোণা জেলায় ৪টি কলেজে কোন শিক্ষার্থী পাসবিস্তারিত

নওগাঁর বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের মাঝে ছাগল বিতরণ

নওগাঁর বদলগাছীতে সমতল এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর অর্থ সামাজিকবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

সাতক্ষীরা জেলা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিতবিস্তারিত

‍‌‌”রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কালবেলা নির্ভয়ে ছাত্র-জনতার পক্ষেই সংবাদ প্রকাশ করেছে”

‘সত্য, সুন্দর, সাহস’ এই স্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে দৈনিক কালবেলাবিস্তারিত

সরকারি গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর কলেজে এইচএসসির ফল বিপর্যয়

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার সরকারি মুকসুদপুর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি বছরের ন্যায়বিস্তারিত

শেরপুর সরকারি কলেজে সাংবাদিক সমিতির যাত্রা শুরু: সভাপতি আরফান, সম্পাদক শরিফ

শেরপুর সরকারি কলেজে প্রথমবারের মতো গঠিত হলো “শেরপুর সরকারি কলেজবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে বন্ধুর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় নিজে বাসর ঘরে’ বন্ধুকে দিয়ে বাসর

নেত্রকোনার মদনে বন্ধুর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় নিজে বাসর ঘরে’ বন্ধুকে দিয়েবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে একটি পরিত্যক্ত দোকান থেকে আরিফ হোসেন (২৮) নামেরবিস্তারিত