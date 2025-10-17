সংসদ ভবন ঘিরে সতর্ক অবস্থান নিরাপত্তা বাহিনীর
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের অনুরোধে জুলাই যোদ্ধারা অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ না করলে বলপ্রয়োগ করে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুর ২টার কিছু সময় সংসদ ভবন এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরপর তারা সংসদ ভবনকে ঘিরে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেছে।
এর আগে গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়া জুলাই যোদ্ধাদের মঞ্চ এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে তারা সংসদ ভবন এলাকার বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও এবিপিএন সদস্যরা সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে এবং লাঠি হাতে বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া দেন।
উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ঐতিহাসিক ‘জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত রয়েছেন।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন