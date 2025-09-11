সংস্কার, বিচার এবং নির্বাচন পরস্পর নির্ভরশীল নয়: সালাহউদ্দিন

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৫

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, এখন আমাদের সামনে সবচাইতে বড় প্রশ্ন সবাই যেটা করে, তা হলো সংস্কার বিচার, এবং নির্বাচন। এগুলো কি পরস্পর নির্ভরশীল বিষয়? এগুলো মিউচুয়ালি বিষয়। ইন্টারডিপেন্ডেন্সির ওপরে কোনোটা নেই। তার মানে এগুলো পরস্পর নির্ভরশীল বিষয় নয়।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজধানী সিরডাপ মিলনায়তনে ‘রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো সংস্কারের নাগরিক উদ্যোগে- নাগরিক কোয়ালিশন- আগামীর সংসদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের চ্যালেঞ্জ’ নিয়ে গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, জনগণ একটি উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন কামনা করে। এখন নির্বাচন আয়োজনে চ্যালেঞ্জের কথা বলা হচ্ছে, নাগরিক সমাজের ভূমিকা নিয়ে। সংবিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশনকে যে ক্ষমতা এখনো দেওয়া আছে, নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সবরকমের সহযোগিতা, কর্তৃপক্ষের কাছে চাইলেই দিতে বাধ্য সরকারসহ সব সংস্থা।

তিনি আরও বলেন, অতীতে নির্বাচন কমিশন এ ক্ষমতা ভোগ করতে পারেনি। কারণ নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব ছিল বেশি। বর্তমানে সেই পরিবেশ নেই। কেয়ারটেকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এখনো না হলেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারই কেয়ারটেকার ব্যবস্থার আদলেই তার কর্মপরিচালনা করছে। যখন কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ণাঙ্গভাবে, তখন কেয়ারটেকার ব্যবস্থার অধীনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই পরবর্তী নির্বাচনগুলো হবে।

‘বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার যে নির্বাচনের সময়সীমা ঘোষণা করেছেন এবং নির্বাচন কমিশন রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন তাতে এখন পর্যন্ত নির্বাচনের কর্মকাণ্ড সেই সময়সীমার মধ্যেই হচ্ছে। বরং বলা যায় ডিলিমেটেশন (সীমানা নির্ধারণ) গ্যাজেট হয়েছে, সেটা আরও অ্যাডভান্স হয়েছে। নির্বাচনে সব কাজ ও আয়োজন প্রস্তুতি সবকিছু সমাপ্ত হবে।’

গোলটেবিল আলোচনায় বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জুনায়েদ সাকি, এনসিপির মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, বিএনপি নেত্রী শ্যামা ওবায়েদ এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বক্তব্য দেন।

রাজনীতি, রাজধানী মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে : ডা. জাহিদ

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ‘দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে’ বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপিরবিস্তারিত

জুলাই সনদের ভিত্তিতেই আগামী নির্বাচন হবে: তাহের

পাঁচটি প্রস্তাবের ভিত্তিতেই আশা করি জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হবে-এ কথাবিস্তারিত

জাকসুতে নির্বাচন বর্জন করেলো ছাত্রদল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনেবিস্তারিত

আলোচিতদের জয়-পরাজয়ের গল্প

দেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বিস্তারিত

ডাকসু নির্বাচনে হেরেও প্রশংসায় ভাসছেন ছাত্রদল নেতা হামিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস)বিস্তারিত

১০ ভোটও পাননি ২১ ভিপি প্রার্থী, যে যত ভোট পেলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ৪৪ জন প্রার্থী ভিপিবিস্তারিত

ডাকসু নির্বাচন : বিজয়ীদের অভিনন্দন বিএনপির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেনবিস্তারিত

স্ত্রীর চিকিৎসায় সিঙ্গাপুর গেলেন মির্জা ফখরুল

স্ত্রী রাহাত আরা বেগমের চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গিয়েছেন বিএনপি মহাসচিববিস্তারিত

ডাকসু নির্বাচনে জয়ী হলেন যারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ২৮টি পদের মধ্যেবিস্তারিত

ঢাবির ইতিহাসে প্রথম ডাকসু নির্বাচনে জয়ী স্বামী-স্ত্রী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ইতিহাসে এবারই প্রথমবিস্তারিত

ডাকসু নির্বাচনে কে কোন পদে জয়ী হলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণাবিস্তারিত

ডাকসু নির্বাচনে সাদিক ভিপি, ফরহাদ জিএস, মহিউদ্দীন এজিএস নির্বাচিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফল ঘোষণা করাবিস্তারিত

ডাকসু নির্বাচনে জয়ের পথে শিবিরের সাদিক কায়েম ও ফরহাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি ও জিএসবিস্তারিত

ডাকসুর ভোট নিয়ে অভিযোগ, যা বললেন ঢাবি ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ নিয়ে প্রতিটি অভিযোগেরবিস্তারিত

সিনেট ভবনে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, ঢাবি ভিসিকে ‘জামায়াতি প্রশাসন’ বলল ছাত্রদল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দিনভর ভোটগ্রহণ শেষ। এখনবিস্তারিত

জরুরি সংবাদ সম্মেলনে যা বললেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ ভোটগ্রহণবিস্তারিত