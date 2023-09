সচেতন হলেই পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব: পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী

আওয়ার নিউজ ডেস্ক |

পানি প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান উৎস। একজন-দুজন নয়, লাখো কোটি প্রাণীর জীবন-মরণের সঙ্গী পানি। বিশুদ্ধ পানি আমাদের মাঝে থেকে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের সবার জীবনের জন্য হুমকি। আর তাই এই হুমকি মোকাবিলায় প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সচেতন হতে হবে।

এর কোনো বিকল্প নেই।আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পানির অধিকাংশই অপচয় হয়ে যাচ্ছে। একটু সচেতন হলেই পানির এই অপচয় রোধ করা সম্ভব বলেছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বরিশাল জেলা শাখার সহ-সভাপতি কর্নেল (অবঃ)জাহিদ ফারুক শামীম এমপি।

আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে “Debriefing and follow-up meeting of the UN 2023 Water Conference” শীর্ষক কর্মশালা তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন; উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সংকট রয়েছে। এসব এলাকায় বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা হলে পানির সমস্যা সমাধানসহ ভূগর্বস্থ পানির ওপর চাপ কমবে।বৃষ্টির পানি সংগ্রহরে জন্য পাইলট আকারে প্রকল্প প্রণয়ন করে পাশাপশি সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটি করতে হবে।এই পানি ব্যবহার করা কৃষিকাজ, গবাদি পশু, সঠিক শোধনের মাধ্যমে পান করার কাজে ও বাড়ির গৃহস্তালি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহের সবচেয়ে সাধারণ ও পুরাতন পদ্ধতি। জনগণের অনেক কিছু করার আছে,সচেতনতা ও উদ্যোগ অনেক সমস্যার সহজ সমাধান এনে দিতে পারে,পানিরও।

উল্লেখ্য,জাতিসংঘের আয়োজনে প্রথম আন্তর্জাতিক পানি সম্মেলনের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পররাস্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন,সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগের সদস্য(সচিব)ড.মো:কা্ওসার আহমেদ,পানি সম্পদ সচিব নাজমুল আহসান।এছারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের প্রধানগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।