সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে আলেমদের সম্মানিত করা আমাদের দায়িত্ব- মীর শাহে আলম

সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে আলেমদের সম্মানিত করা আমাদের দায়িত্ব- মীর শাহে আলম
‘ইমাম-মুয়াজ্জিনদের কণ্ঠস্বরেই এ ভূখণ্ডে ভোর হয়, সন্ধ্যা নামে। তাদের সম্মান রক্ষা করা শুধু দায়িত্ব নয়, বিএনপির অঙ্গীকার। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযুক্ত করে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজনৈতিক জীবনে আলেমদের সম্মানের জায়গায় রেখেছেন।
তাদের ধারাবাহিকতায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান দেশের ওলামা-মাশায়েখদের সম্মান করেন, ভালবাসেন। ইসলামকে মনে-প্রাণে লালন করেন। পক্ষান্তরে স্বৈরাচার হাসিনা আলেমদের উপর সীমাহিন জুলুম-নির্যাতন করেছে। সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে হিসাবে আলেমদের সম্মানিত করা আমাদের দায়িত্ব।
বিএনপি ক্ষমতায় আসলে ইনশাআল্লাহ সকল ইমাম, খতিব-মুয়াজ্জিনদের সর্বোচ্চ সম্মাননা ও পাঁশে থাকবেন বগুড়ার কৃতি সন্তান জনাব তারেক রহমান’।
শনিবার দুপুর ১২টায় উপজেলার উথলী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপি আয়োজিত উপজেলার ১,০৬৮টি জামে মসজিদের খতিব, ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের নিয়ে ওলামা-মাশায়েখ সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে বগুড়া জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মীর শাহে আলম সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
পবিত্র কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত, জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানোর মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়।
এতে প্রধান অতিথি’র বক্তব্য রাখেন, ঐতিহাসিক মাজার মসজিদের খতিব হযরত মাওলানা ইমদাদুল হক। তিনি বিএনপির এই উদ্যোগকে ‘ধর্ম ও সমাজ রক্ষায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ’ বলে অভিহিত করেন।
সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন, মহাস্থান মাহী সাওয়ার মহা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মতিউর রহমান ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল ওহাব।
সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এসএম তাজুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি বুলবুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুব আলম মানিক, সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ মাষ্টার, উপজেলা বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মীর শাকরুল আলম সীমান্ত, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ফারুক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তাহের এবং উপজেলা যুবদলের সভাপতি খালিদ হাসান আরমান।
প্রসঙ্গতঃ উপজেলায় ১৩৫ টি মসজিদ ও ঈদগাহ উন্নয়নের জন্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের একান্ত সহযোগিতা ও মীর শাহে আলমের প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যেই প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে।
পর্যায়ক্রমে উপজেলার সকল মসজিদ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ পৌছে দেয়া হবে বলে জানান বিএনপি নেতা মীর শাহে আলম। স্থানীয় মানুষ এটিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মপ্রাণ জনগণের প্রতি বিএনপির ব্যতিক্রমী ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখছেন।
