সরকারি গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর কলেজে এইচএসসির ফল বিপর্যয়

নাহিদ পারভেজ জনি , মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ) | অক্টোবর ১৬, ২০২৫

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার সরকারি মুকসুদপুর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি বছরের ন্যায় এবার ফলাফল আশানুরুপ করতে না পারায় ফলাফল বিপর্যয় হয়েছে। সমালোচনার মুখে পড়েছে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিত না থাকা, অভিভাবকদের অসচেনতার কারনকেই দায়ী করছেন সচেতন মহল।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. খন্দকার এহসানুল কবির আনুষ্ঠানিক এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন।

এবছর সরকারী মুকসুদপুর কলেজের ফল বিশ্লেষণে উঠে আসে প্রতিষ্ঠানটিতে এ বছর পাসের হার ২৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন মাত্র ৩ জন। ব্যবসায় শিক্ষা, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ও মানবিক বিভাগ ব্যবসায়ীক বিভাগ থেকে ১ হাজার ৫৮১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছেন মাত্র ৩৬৭। অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২’শ ১৪ জন।

এ বিষয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এনামুল হক জানান প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অসুস্থ্য আমি একদিনের জন্য দায়িত্বে রয়েছি। এ প্রতিষ্ঠানের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি।

ফলাফল বিপর্যয়ের কারন হিসাবে তিনি বলেন কেন্দ্র জটিলতার কারনে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ হতে পারে। কেন্দ্র উপজেলা সদরের বাইরে হওয়ায় শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে কিছুটা কস্ট হয়েছে। সময়মতো পরিক্ষার কেন্দ্র পৌছাতে বিলম্ব হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষারমান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে।

