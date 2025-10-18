সাংবাদিকদের সাথে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সংসদ সদস্য প্রার্থী জুঁই চাকমার মতবিনিময়

সাংবাদিকদের সাথে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সংসদ সদস্য প্রার্থী জুঁই চাকমার মতবিনিময়
আসন্ন এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণতন্ত্র মঞ্চ সমর্থিত রাঙ্গামাটি-২৯৯ আসনের বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন ও রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লবী নারী নেত্রী জুঁই চাকমা স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছে।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ১১টায় রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতাল এলাকার বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির অস্থায়ী কার্যালয়ে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় সংসদ সদস্য প্রার্থী বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন ও রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লবী নারী নেত্রী জুঁই চাকমা বলেন, আমি খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের রাজনীতি করি উল্লেখ করে তিনি জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঐক্যমতের বাংলাদেশে পাহাড়ের সকল অংশীজনদের নিয়ে সমতার ভিত্তিতে অত্যন্ত সম্প্রীতির সহিত রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিচালনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
তিনি বলেন, আসন্ন এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে। নইলে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। আর নির্বাচন যদি সুস্থ ও গ্রহনযোগ্য হয় তা হলে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি বিপুল সংখ্যাক ভোটে নির্বাচিত হবে।
জুঁই চাকমা বলেন, যদি নির্বাচিত হন তাহলে পার্বত্য এলাকার সমস্যা সমাধান বেকারত্ব দূরীকরণ, সহ কাপ্তাই হ্রদ ড্রেজিং ও দূষণমুক্ত রাখা, , পার্বত্য এলাকার মানুষের বিদ্যুৎ চাহিদা পুরণ সহ পর্যটন বান্ধব একটি নগর গড়ে তোলার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন তিনি।
মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি নির্মল বড়ুয়া মিলন, সহ সভাপতি শ্যামল চৌধুরী, উপজেলা সভাপতি অমর চাকমা, যুব সংহতির সদস্য সচিব সাইমন ইসলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বড়ুয়া সংগঠন রাঙ্গমাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অপু বড়ুয়া প্রমুখ।
