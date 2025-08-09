সাংবাদিক তুহিনকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে যশোরের রাজগঞ্জ প্রেসক্লাবে সভা অনুষ্ঠিত

হেলাল উদ্দিন, মনিরামপুর (যশোর) | আগস্ট ১০, ২০২৫

দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুর প্রতিনিধি সাংবাদিক মো. আসাদুজ্জামান তুহিনকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় রাজগঞ্জ প্রেসক্লাবে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টায় প্রেসক্লাব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি এস এম রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় বক্তব্য উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন- সহসভাপতি মাষ্টার নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, প্রচার সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী, সদস্য বোরহান উদ্দিন, রাশেদ আলী, আমিনুর রহমান।

ইউনুচ গাজী, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। উপস্থিত সাংবাদিক নেতৃবৃন্দরা, সাংবাদিক তুহিন হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় রাজগঞ্জ প্রেসক্লাবের আয়োজনে আগামীকাল সোমবার (১১ আগস্ট) বিকাল ৪টায় রাজগঞ্জ বাজারের চৌরাস্তা মোড়ে সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করার সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মনিরামপুর উপজেলার সকল সাংবাদিককে এদিন রাজগঞ্জের এই প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হয়েছে। এ সভা শেষে রাজগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সহসভাপতি মরহুম এরশাদ আলী স্মরনে এক দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

