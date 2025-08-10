সাংবাদিক তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বীরগঞ্জে মানববন্ধ

সোহেল আহমেদ, বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) | আগস্ট ১০, ২০২৫

গাজীপুরে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদে ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দিনাজপুরের বীরগঞ্জে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (১০ আগষ্ট) সকাল ১১ টায় বীরগঞ্জ উপজেলার শহীদ মিনার চত্বরে স্থানীয় সংবাদকর্মীদের আয়োজনে এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় সাংবাদিকদের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
বক্তারা বলেন, দেশের কোনো সরকারের আমলেই সাংবাদিকরা নিরাপদ নন।

সাংবাদিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং হত্যার মতো ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। একটি স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শুধু তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার বিষয় নয়, বরং এটি রাষ্ট্রের গণতন্ত্র ও আইনের শাসন রক্ষার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত।

সকল সাংবাদিকরা সরকারের প্রতি আহŸান জানান, অবিলম্বে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর আইন প্রণয়ন এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এসময় কর্মসূচীতে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রিয় কৃষক দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য আলহাজ¦ মনজুরুল ইসলাম মনজু, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ দিনাজপুর জেলা ইউনিট কমান্ড এর যুগ্ম আহŸায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ কবিরুল ইসলাম, এনসিপি বীরগঞ্জ উপজেলা যুগ্ন সমম্বয়কারী মোঃ আবু বক্কর সুমন।

বক্তব্য রাখেন উত্তরের কণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক মাহাবুর রহমান আঙ্গুর, দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার কাহারোল প্রতিনিধি সুকুরায় রায়, দৈনিক পত্রালাপ পত্রিকার বীরগঞ্জ প্রতিনিধি দশরথ রায় বাবুল, দৈনিক খোলা কাগজ পত্রিকার বীরগঞ্জ প্রতিনিধি হাসান জুয়েল, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার বীরগঞ্জ প্রতিনিধি আব্দুর রাজ্জাক, দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার বীরগঞ্জ প্রতিনিধি সোহেল আহমেদ।

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিনিধি উত্তম শর্মা, দৈনিক বসুন্ধরা পত্রিকার বীরগঞ্জ প্রতিনিধি ইউসুফ আলী, দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার বীরগঞ্জ প্রতিনিধি মোঃ নুরে আলম সিদ্দিকী, দৈনিক কালবেলা পত্রিকার প্রতিনিধি মোঃ ফরহাদ হোসেন, দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার পত্রিকার বীরগঞ্জ প্রতিনিধি জাহিদ হাসান, দৈনিক সকালের বানী পত্রিকার প্রতিনিধি মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ, দৈনিক দেশের কন্ঠ পত্রিকার প্রতিনিধি মোঃ মোজ্জাম্মেল হক, দৈনিক চাঁদনী বাজার ও মডেল প্রেসক্লাব এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল প্রমুখ।

