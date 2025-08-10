সাংবাদিক তুহিন হত্যাকান্ড নেত্রকোনার দুর্গাপুরে মানববন্ধন
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যাকান্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে নেত্রকোনার দুর্গাপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা দুর্গাপুরে রোববার বেলা বারোটায় দুর্গাপুর প্রেসক্লাবের আয়োজনে পৌর শহরের প্রেসক্লাব মোড়ে মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন উপজেলার সর্বস্তরের সাংবাদিকরা।
এ সময় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন দুর্গাপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি তোবারক হোসেন খোকনের, সহ সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক মোঃ মোহন মিয়া, সাবেক সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক এস.এম রফিকুল ইসলাম রফিক, সাবেক সভাপতি নির্মলেন্দু সরকার বাবুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জামাল তালুকদার প্রমুখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, তুহিন হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সকল সন্ত্রাসীকে বিচারের নামে কাল ক্ষেপণ না করে দ্রæত সময়ের মাঝে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ফাঁসি কার্যকর করার দাবী জানান। পাশাপাশি মুক্ত ও স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য সাংবাদিক সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান সাংবাদিকরা।
