সাংবাদিক তুহিন হত্যাকান্ড নেত্রকোনার দুর্গাপুরে মানববন্ধন

এস.এম রফিকুল ইসলাম রফিক, দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) | আগস্ট ১০, ২০২৫

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যাকান্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে নেত্রকোনার দুর্গাপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা দুর্গাপুরে রোববার (১০ আগষ্ট) বেলা বারোটায় দুর্গাপুর প্রেসক্লাবের আয়োজনে পৌর শহরের প্রেসক্লাব মোড়ে মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন উপজেলার সর্বস্তরের সাংবাদিকরা।

এ সময় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন দুর্গাপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি তোবারক হোসেন খোকনের, সহ সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক মোঃ মোহন মিয়া, সাবেক সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক এস.এম রফিকুল ইসলাম রফিক, সাবেক সভাপতি নির্মলেন্দু সরকার বাবুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জামাল তালুকদার প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, তুহিন হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সকল সন্ত্রাসীকে বিচারের নামে কাল ক্ষেপণ না করে দ্রæত সময়ের মাঝে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ফাঁসি কার্যকর করার দাবী জানান। পাশাপাশি মুক্ত ও স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য সাংবাদিক সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান সাংবাদিকরা।

নেত্রকোনা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

নেত্রকোনার মদনে সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার বিচারের দাবিতে এক মানববন্ধন কর্মসূচীবিস্তারিত

সাংবাদিক তুহিন হত্যাকান্ড নেত্রকোনার দুর্গাপুরে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যাকান্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে নেত্রকোনার দুর্গাপুরেবিস্তারিত

ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে এসএসসিতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে বর্ণনা দাস বর্ণ

এসএসসি ২০২৫ ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বরবিস্তারিত

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে পাকা রাস্তায় মানুষের দুর্ভোগ

কয়েকদিন আগেও সড়কে একটি ছোট গর্ত ছিল, কিন্তু মেরামত নাবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে আদালতের রায়ে চেয়ারম্যান হলেন আবু তাহের আজাদ

নেত্রকোনার মদন উপজেলায় বিগত ৫ জানুয়ারি ২০২২ সালে সাড়া দেশেবিস্তারিত

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কেঁচো সার উৎপাদন করে নারীদের ভাগ্য বদল

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার একটি ছোট গ্রাম মাকরাইল। এক সময় এইবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে ইয়াবাসহ দুই যুবক আ/ট/ক

নেত্রকোনার মদনে ২শত পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছেবিস্তারিত

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বিজয় মিছিল ও আলোচনা সভা

৫ আগস্ট ঐতিহাসিক জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নেত্রকোনার দুর্গাপুরেবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে বিএনপির বিজয় মিছিল

জুলাই অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় ৫ই আগস্ট আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ও ছাত্র-জনতারবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে জুলাই উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নেত্রকোনার মদন উপজেলায় ৩৬শে জুলাই (৫ আগস্ট) উপলক্ষে এক আলোচনাবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদন উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারি শিক্ষক সমিতির কমিটি ঘোষণা

বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক সমিতির মদন উপজেলা শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটিবিস্তারিত

নেত্রকোনায় বাবরে বিরুদ্ধে এনসিপি নেতার কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন

নেত্রকোনার মদন উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগি সংগঠনেরবিস্তারিত

বাবরের বিরুদ্ধে এনসিপি নেতা কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

গত ২৭ জুলাই নেত্রকোনায় এক পথ সভায় সাবেক সফল স্বরাষ্ট্রবিস্তারিত

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে মামুনের নাম উঠেনি জুলাইযোদ্ধা তালিকায়

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক আন্দোলনে রাজপথে নেমেছিল ছাত্র-জনতা। এই আন্দোলনেরবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে ভিক্ষুকদের পুনবার্সনের জন্য গরু ছাগল বিতরণ

নেত্রকোনার মদন উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে ভিক্ষুক পুনর্বাসনবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল

নেত্রকোনার মদন উপজেলার চান গাঁও ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগিবিস্তারিত