সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে সাংবাদিকদের মানববন্ধন
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদে শ্যামনগরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) সকাল ১০টায় উপজেলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শ্যামনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে উপজেলার বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা অংশ নেন।
মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক ছামিউল ইমাম আযম মনির এবং সঞ্চালনা করেন গাজী আল ইমরান। বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল, সুন্দরবন প্রেসক্লাবের সভাপতি বেলাল হোসেন, রিপোর্টার্স ক্লাব আহ্বায়ক জি.এম খলিলুর রহমান, উপকূলীয় প্রেসক্লাব সভাপতি আব্দুল হালিম, সীমান্ত প্রেসক্লাব সভাপতি নুরুন্নবী ইসলাম ইমন, সিনিয়র সাংবাদিক প্রকৌশলী আফজালুর রহমান এবং দৈনিক সংগ্রামের উপজেলা সংবাদদাতা হুসাইন বিন আফতাবসহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
বক্তারা বলেন, গাজীপুরে দিবালোকে ভিডিও ধারণের অভিযোগে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, যা স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য মারাত্মক হুমকি। এ ধরনের ঘটনা সাংবাদিক সমাজের নিরাপত্তা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত। তারা অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।
বক্তারা আরও বলেন, শ্যামনগরের সাংবাদিক সমাজ সব সময় চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন ও প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।
মানববন্ধনে শ্যামনগরের বিভিন্ন প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ ও শতাধিক সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও প্রতিবাদী স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। কর্মসূচি চলাকালে এলাকাবাসীও সংহতি প্রকাশ করে হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানান।
