সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

মুহম্মদ তরিকুল ইসলাম, পঞ্চগড় | আগস্ট ১০, ২০২৫

গাজীপুরে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার আসাদুজ্জামান তুহিনকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (০৯ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার চৌরাস্তা বাজার তেঁতুলতলায় তেঁতুলিয়া প্রেসক্লাবের আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক মোস্তাক আহমেদের সঞ্চালনায় উক্ত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক সোহরাব আলী।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত মাহমুদুল ইসলাম মামুন, সিপাইপাড়া দ্বিমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক মোবারক হোসেন, সাংবাদিক আল আমিন, সাংবাদিক তরিকুল ইসলাম, সাংবাদিক খাদেমুল ইসলাম ও জুয়েলসহ স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী ও সুধীজন।

বক্তারা বলেন, সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন ছিলেন দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপরাধের বিরুদ্ধে কলম যোদ্ধা। তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে স্বাধীন সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধের চেষ্টা করা হয়েছে। সাংবাদিক হত্যা গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের জন্য মারাত্মক হুমকি।

বক্তারা আরও বলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটায় তা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। সাংবাদিকরা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সত্য তুলে ধরেন। তাদের ওপর হামলা মানে সত্যকে দমন করা এবং স্বৈরাচারী প্রবণতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। এই অপরাধের বিচার না হলে সমাজে নৈরাজ্য আরও বৃদ্ধি পাবে।

বক্তারা আরো বলেন, ‘সাংবাদিক তুহিন হত্যাকান্ড শুধু একটি ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, এটি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আঘাত। এ ধরনের বর্বর হত্যাকান্ডের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। মানববন্ধনে সাংবাদিকদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানানো হয়। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন অংশগ্রহকারী সাংবাদিকরা।

