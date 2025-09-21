সাতক্ষীরায় জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ-২০২৫ ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ-২০২৫ ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আয়োজনে এবং সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সাতক্ষীরা জেলা স্টেডিয়ামে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বিষ্ণুপদ পালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ-২০২৫ ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক মোস্তাক আহমেদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।
এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার এ্যাডহক কমিটির সদস্য বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব ডা. আবুল কালাম বাবলা, তৈয়ব হাসান বাবু ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক জেলা আহবায়ক মো. আরাফাত হোসেন প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রিপন কুমার বিশ্বাস, সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব আবু জাহিদ ডাবলু, সাতক্ষীরা পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান, জামায়াতে ইসলামী শহর শাখার সেক্রেটারী খোরশেদ আলম, জেলা তথ্য অফিসার মোঃ জাহারুল ইসলাম, কলারোয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার জহিরুল ইসলাম, কালিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনুজা মন্ডল, তালা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দীপা রানী, শ্যামনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রণী খাতুন প্রমুখ।

উদ্বোধনী খেলায় সাতক্ষীরা ভ্যেনুতে অংশ নেয় সাতক্ষীরা জেলা দল বনাম ভোলা জেলা দল। প্রথমার্ধের খেলায় গোল করে সাতক্ষীরা জেলা দল ১ এবং ভোলা জেলা দল ১ গোলে খেলার সমতায় প্রথমারদের খেলা শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের দুই মিনিটের মধ্যে সাতক্ষীরা জেলা দল আরো একটি গোল করে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় অর্ধে শেষের দিকে আরো একটি গোল করে সাতক্ষীরা জেলা দল।

খেলার শেষের দিকে ভোলা জেলা দল ফাউল করার সুবাদে প্লান্টি শটে সাতক্ষীরা জেলা দল আরো একটি গোল করে। ফলে সাতক্ষীরা জেলা দল ৪-১ গোলে জয়লাভ করে। খেলার রেফারির দায়িত্ব পালন করেন শেখ ফরিদ, সরকারি রেফারির দায়িত্ব পালন করেন ইশতিয়াক আহমেদ ও মোঃ রমজান আলী।

সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাতক্ষীরা জেলা ক্রীড়া অফিসার ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব মো. মাহবুবুর রহমান।

