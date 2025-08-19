সাতক্ষীরায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | আগস্ট ১৯, ২০২৫

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকালে সাতক্ষীরা পরিবহন কাউন্টার এলাকা থেকে উৎসব মুখর পরিবেশে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালী বের হয়।

র‌্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এডভোকেট কামরুজ্জামান ভুট্টর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব শেখ শরিফুজ্জামান সজীব এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন,জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শেখ তারিকুল হাসান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক প্রভাষক আনারুল ইসলাম, রুহুল আমিন পাড়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আসাদুজ্জামান খোকা, মনজুরুল মোরশেদ মিলন, খালিদ হাসান সুমন, রাজিবুল ইসলাম রাজীব, সাদ্দাম হোসেন, তানভীর মুজিদ, মহসিন আলম, মোখলেসুর রহমান, সদর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আলী আহসান খান, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আলী হাসান খান হাবলু, সদস্য সচিব আজিজুর রহমান সেলিম, সদর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক গোলাম সারোয়ার, সদস্য সচিব জাকির হোসেন আফিল।

সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নুর মোহাম্মদ পাড়, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য মোঃ মাসুম বিল্লাহ, থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম হিমু, সদস্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য গোলাম রাব্বিসহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সকল অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আলী হাসান খান হাবলু ও সদস্য সচিব শেখ আজিজুর রহমান সেলিম ‘র নেতৃত্বে সাতক্ষীরা পৌরসভার ৯ টি ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা জাতীয় পতাকা ও ব্যানার সহকারে নিউমার্কেট মোড়ে সমবেত হয়ে। পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের ৯ টি ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর র‌্যালীতে অংশগ্রহণ করে।

