সাতক্ষীরায় ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ: দুর্নীতিবাজ প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিপাকে অভিযোগকারী

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | অক্টোবর ৮, ২০২৫

সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বোর্ড–১-এর সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল খায়েরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করায় বিপাকে পড়েছেন স্বনামধন্য ঠিকাদার মো. সফিউর রহমান সফি। মঙ্গলবার (০৭ অক্টোবর) দুপুরে সাংবাদিকদের সামনে বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

সম্প্রতি সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত ‘সাপ্তাহিক বর্তমান সাতক্ষীরা’ পত্রিকার শেষ পাতায় ‘সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সাতক্ষীরার আলোচিত সফি, নাশকতার ছক’ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সফিউর রহমান সফি বলেন, “একটি কুচক্রী মহল আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়েছে।”

তিনি দাবি করেন, “আমি একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার। সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বোর্ড–১-এর সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল খায়ের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শত শত কোটি টাকার প্রকল্প দেখিয়ে দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাৎ করেছে।

তার বিরুদ্ধে আমি দুর্নীতি দমন কমিশনসহ (দুদক) বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করেছি। দুদক বর্তমানে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। বিষয়টি ধামাচাপা দিতে আবুল খায়ের টাকা দিয়ে আমার নামে বিভিন্ন পত্রিকায় মিথ্যা সংবাদ ছড়াচ্ছে।”

প্রকাশিত সংবাদের প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “আমাকে পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। ওই কারণেই আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আমার বিরুদ্ধে দুটি মিথ্যা নাশকতা মামলা হয় এসটিসি ৩০০/১৬ ও এসটিসি ৩০১/১৬। বর্তমানে আমি জামিনে আছি।”

এদিকে, ২০২৪ সালের ৮ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন দপ্তরে সফিউর রহমানের নামে দায়ের করা একটি অভিযোগের অন্যতম সাক্ষরকারী মো. রবিউল ইসলাম জানান, “আমরা দশজন মিলে সফি ভাইয়ের নামে অভিযোগ করেছিলাম, কিন্তু পরে বুঝতে পারি এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল।

সাবেক প্রকৌশলী আবুল খায়ের তার দুর্নীতি আড়াল করতে আমাদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিলেন। আমরা অভিযোগটি প্রত্যাহার করেছি।”

রবিউল ইসলাম আরও বলেন, “বর্তমান সাতক্ষীরা নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পূর্বের সেই অভিযোগের ফটোকপি ব্যবহার করে গত ৫ অক্টোবর ভিত্তিহীন একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে, যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। সফিউর রহমান আওয়ামী লীগে নন, বরং বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত একজন ব্যক্তি।”

অভিযোগকারী রবিউল ইসলামসহ স্থানীয় সাতজন ব্যক্তি সেই মিথ্যা প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, “আমরা সাতক্ষীরা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিএনপি সমর্থক হিসেবে প্রকাশিত এই সংবাদে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং এর দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছি।”

