সাতক্ষীরায় মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যবসায়ীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করায় প্রতিবাদ সভা

সাতক্ষীরায় মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যবসায়ীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করায় প্রতিবাদ সভা
সাতক্ষীরা সুলতানপুর বড় বাজারের মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক মাংস ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করেছে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি সাতক্ষীরা জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে শহরের রকসি সিনেমা হলের দোতলায় সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি শাহ আলম এরঁ সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সাতক্ষীরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শেখ আবুল কালাম।
সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রেজাউল ইসলাম, ক্যাশিয়ার মিহির কুমার সাহা, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুল আহাদ, নির্বাহী সদস্য মেহেদী হাসান তাজ, মোঃ হযরত আলী, আবু সিদ্দিক প্রমুখ।
প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী অলিউর রহমান কর্তৃক মাংস ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হোটেল ব্যবসায়ীদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যাচার করেছে। আমরা উক্ত মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সভায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।
বাংলাদেশ রেস্তরাঁ মালিক সমিতি সাতক্ষীরা জেলা শাখা সব সময় রুচিসম্মত খাবার পরিবেশন করতে আমরা বদ্ধপরিকর। সুলতানপুর বড় বাজারে মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারির কোন মাংসের দোকান নেই। মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারির নিকট থেকে কেউ মাংস ক্রয় করে না। যে কারণে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে সাতক্ষীরার কয়েকটি হোটেলকে নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন।
হোটেল মালিক সমিতি সাতক্ষীরা জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ প্রতিদিন তাদের হোটেলের জন্য রুচিসম্মত মাংস ক্রয় করেন মেমো সহকারে। আমরা হোটেলের জন্য মানসম্মত ও রুচিসম্মত মাংস ক্রয় করি শহরের বিভিন্ন মাংসের দোকান থেকে। আমরা যেসব দোকান থেকে গরুর মাংস, খাসির মাংস ও মুরগির মাংস ক্রয় করি আমরা সব সময় বৈধ ক্রয় মেমো সংরক্ষণ করে থাকি।
আমরা কখনো পাটকেলঘাটা, ১৮ মাইল বা অন্য কোথাও থেকে মাংস কিনিনা। মাংস ব্যবসায়ীদের যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তাহলে প্রশাসন ও ফুড ইন্সপেক্টর এর কাছে হোটেলের নাম ও প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম ও প্রমাণসহ অভিযোগ দিক। কিন্তু তারা ঢালাওভাবে মিথ্যাচার করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়েছেন।
রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি দীর্ঘদিন যাবত সুনামের সহিত শহরের ব্যবসা করে আসছে। আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে তাই জরুরী ভিত্তিতে মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দেবেন। তা না হলে মাংস ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করা হবে। প্রতিবাদ সভায় বাংলাদেশ রেস্তোরাঁও মালিক সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
