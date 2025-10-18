সাতক্ষীরায় মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যবসায়ীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করায় প্রতিবাদ সভা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | অক্টোবর ১৮, ২০২৫

সাতক্ষীরা সুলতানপুর বড় বাজারের মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক মাংস ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করেছে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি সাতক্ষীরা জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে শহরের রকসি সিনেমা হলের দোতলায় সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি শাহ আলম এরঁ সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সাতক্ষীরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শেখ আবুল কালাম।

সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রেজাউল ইসলাম, ক্যাশিয়ার মিহির কুমার সাহা, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুল আহাদ, নির্বাহী সদস্য মেহেদী হাসান তাজ, মোঃ হযরত আলী, আবু সিদ্দিক প্রমুখ।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী অলিউর রহমান কর্তৃক মাংস ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হোটেল ব্যবসায়ীদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যাচার করেছে। আমরা উক্ত মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সভায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ রেস্তরাঁ মালিক সমিতি সাতক্ষীরা জেলা শাখা সব সময় রুচিসম্মত খাবার পরিবেশন করতে আমরা বদ্ধপরিকর। সুলতানপুর বড় বাজারে মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারির কোন মাংসের দোকান নেই। মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারির নিকট থেকে কেউ মাংস ক্রয় করে না। যে কারণে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে সাতক্ষীরার কয়েকটি হোটেলকে নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন।

হোটেল মালিক সমিতি সাতক্ষীরা জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ প্রতিদিন তাদের হোটেলের জন্য রুচিসম্মত মাংস ক্রয় করেন মেমো সহকারে। আমরা হোটেলের জন্য মানসম্মত ও রুচিসম্মত মাংস ক্রয় করি শহরের বিভিন্ন মাংসের দোকান থেকে। আমরা যেসব দোকান থেকে গরুর মাংস, খাসির মাংস ও মুরগির মাংস ক্রয় করি আমরা সব সময় বৈধ ক্রয় মেমো সংরক্ষণ করে থাকি।

আমরা কখনো পাটকেলঘাটা, ১৮ মাইল বা অন্য কোথাও থেকে মাংস কিনিনা। মাংস ব্যবসায়ীদের যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তাহলে প্রশাসন ও ফুড ইন্সপেক্টর এর কাছে হোটেলের নাম ও প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম ও প্রমাণসহ অভিযোগ দিক। কিন্তু তারা ঢালাওভাবে মিথ্যাচার করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়েছেন।

রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি দীর্ঘদিন যাবত সুনামের সহিত শহরের ব্যবসা করে আসছে। আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে তাই জরুরী ভিত্তিতে মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দেবেন। তা না হলে মাংস ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করা হবে। প্রতিবাদ সভায় বাংলাদেশ রেস্তোরাঁও মালিক সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে দুর্নীতি ও দালাল মুক্ত সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল-সিভিল সার্জন

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল জেলার স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম মূল কেন্দ্র। দীর্ঘদিন ধরেবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক অধিকার উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাধারণ সভা

সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক অধিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাধারণ সভা-২০২৫বিস্তারিত

জেলা রাগবি ক্লাবের উদ্যোগে লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় মন জুড়ানো বর্ণিল আয়োজনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা রাগবি ক্লাবের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্দা উঠল লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি

সাতক্ষীরায় মন জুড়ানো বর্ণিল আয়োজনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যবিস্তারিত

কালবেলার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করলো সাতক্ষীরা শহর ছাত্রদল

দৈনিক কালবেলা তিন বছর অতিক্রম করে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষেবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

সাতক্ষীরা জেলা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিতবিস্তারিত

‍‌‌”রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কালবেলা নির্ভয়ে ছাত্র-জনতার পক্ষেই সংবাদ প্রকাশ করেছে”

‘সত্য, সুন্দর, সাহস’ এই স্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে দৈনিক কালবেলাবিস্তারিত

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে সাতক্ষীরায় র‍্যালি, আলোচনা সভা

সাদাছড়ির আধুনিকায়ন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন এই প্রতিপাদকে সামনে রেখেবিস্তারিত

হ্যান্ডবল খেলায় কলারোয়ার মেয়েরা ৩ বার সাতক্ষীরা জেলা চ্যাম্পিয়ন

ক্রিকেট, ভলিবল ও ফুটবলের পর এবার হ্যান্ডবল খেলায় কৃতিত্বের স্বাক্ষরবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরা জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি (ডিআরসি)’র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবারবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় দূর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫ পালিত

আন্তর্জাতিক দূর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে সাতক্ষীরায় র‍্যালি, আলোচনা সভা ওবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

উৎসবমুখর পরিবেশে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ওবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় সিডোর উদ্যোগে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ

সাতক্ষীরায় তারুণ্যের স্বপ্ন নিয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখেবিস্তারিত

সাংবাদিক মীর মোস্তফা আলীর ভাইয়ের মৃত্যুতে সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরামের শোক

সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সদস্য ও দৈনিক সবুজ নিশান পত্রিকার সাতক্ষীরা প্রতিনিধিবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় ৩৫ তম আন্তর্জাতিক প্রবীন দিবস ২০২৫ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

একদিন তুমি পৃথিবী গড়েছ, আজ আমি স্বপ্ন গড়বো সযত্নে তোমায়বিস্তারিত

সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে

সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় ঈদগাহের উন্নয়নকল্পে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে ঈদগাহ ময়দানবিস্তারিত