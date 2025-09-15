সাতক্ষীরায় মৎস্য শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ রবিউল ইসলাম এর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫

সুলতানপুর বড়বাজার সাতক্ষীরা সদর উপজেলা মৎস্য শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ রবিউল ইসলাম মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেছে সুলতানপুর বড়বাজার সদর উপজেলা মৎস্য শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

সোমবার ভোর ৪ টায় সাতক্ষীরা পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের কামাল নগর গ্রামের শুকুর আলী ঢালি’র ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম তার নিজস্ব বাসভবনে স্টোকস জনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি …… রাজিউন।

মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তিনি সকলকে কাঁদিয়ে তার স্ত্রী সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে পরপারে চলে গেছেন। মরহুমের নামাজের জানাজা বাদ এশা কামাল নগর ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। সাতক্ষীরা কামান নগর গোরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

সুলতানপুর বড়বাজার মৎস্য শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ রবিউল ইসলাম এর মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা ও শোক জ্ঞাপন করে বিবৃতি জানিয়েছে সাতক্ষীরা সদর উপজেলা মৎস্য শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ শিহাব উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ হুমায়ুন কবীর বাবলু, যুগ্ম সম্পাদক সম্পাদক মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

সহ-সভাপতি ছবের আলী, কোষাধক্ষ্য মিজানুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক গফফার, মনিরুল ইসলাম, নাজমুল হক মিঠু সহ বড়বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী মালিক, শ্রমিক কর্মচারী নেতৃবৃন্দ। এক‌ই সাথে সুলতানপুর বড়বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আ স. ম আব্দুর রব, সহ-সভাপতি আমিনুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম, কোষাধ্যক্ষ আবুল বাশার সরদারসহ সুলতানপুর বড়বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ।

