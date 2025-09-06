সাতক্ষীরায় সাংবাদিক বুলুর রহস্যজনক মৃ*ত্যু, অধিকতর তদন্তের দাবি

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫

খুলনার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু’র অস্বাভাবিক মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের দাবিতে সাতক্ষীরায় মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার বেলা ১১টায় নিউমার্কেট চত্বরে আয়োজিত এসকল কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সভাপতি আবুল কাসেম।
প্রেসক্লাবের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক এম বেলাল হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক কল্যাণ ব্যানার্জী, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মমতাজ আহমেদ বাপী, সিনিয়র সাংবাদিক রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান, সাংবাদিক এসএম বিপ্লব হোসেন, আব্দুল মমিন, আমিনুর রহমান, নাজমুল আলম মুন্না প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন- সাংবাদিক বুলু’র মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাকে হত্যা করা হয়েছে বা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁর মরদেহ উদ্ধারের পর খুলনার লবণচরা থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে,যা নৌ-পুলিশ তদন্ত করছে।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন- তদন্ত ধীরগতিতে চলছে। তিনি যদি আত্মহত্যা করেও থাকেন,তাহলে কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন,কেন তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন, তা তদন্তের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। অধিকতর তদন্তের জন্য নৌ-পুলিশের সাথে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা বা অন্য কোন গোয়েন্দা সংস্থার অন্তর্ভুক্তির আহবান জানান বক্তারা।পাশাপাশি সারাদেশে সাংবাদিকদের ওপর হামলা-মামলা-আত্মহননের পথ বেছে নেওয়ার মতো পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যায় খুলনার খানজাহান আলী সেতুর ২ নম্বর পিলারের বেজমেন্ট থেকে ওহিদুজ্জামান বুলুর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি দৈনিক আজকের কাগজ, চ্যানেল ওয়ান, ইউএনবিসহ প্রসিদ্ধ গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। সর্বশেষ তিনি দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি খুলনা প্রেসক্লাব, কেইউজে ও বিএফইউজে’র সদস্য ছিলেন।

