সাতক্ষীরায় স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

সাতক্ষীরায় স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা
সাতক্ষীরায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডাঃ রুহুল কুদ্দুস
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ কুদরত এ খোদা, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম,সিভিল সার্জন ডাঃ আব্দুস সালাম, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহমাতুল্লাহ পলাশ, জেলা জামায়াতের আমির উপাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম মুকুল, সেক্রেটারি মাওলানা আজিজুল ইসলাম, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাজী আরিফ আহমেদ।
জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ডিডি রওশান আরা জামান, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল হাসেম, মহিলা কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর বাসুদেব বসু, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরাফাত হোসেন, মোহিনী তাবাসসুম, নাজমুল হুসাইন রনি,সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শোইয়েব আহমেদ, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ ফরহাদ জামিল।
