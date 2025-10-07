সাতক্ষীরায় ৩৫ তম আন্তর্জাতিক প্রবীন দিবস ২০২৫ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | অক্টোবর ৮, ২০২৫

একদিন তুমি পৃথিবী গড়েছ, আজ আমি স্বপ্ন গড়বো সযত্নে তোমায় রাখবো আগলে এই প্রতিপাদকে সামনে রেখে সাতক্ষীরায় ৩৫ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২৫ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকালে সাতক্ষীরা সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয় সাতক্ষীরার আয়োজনে সমাজসেবা অধিদপ্তর সাতক্ষীরার উপপরিচালক সাইদুর রহমান মৃধার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক মোস্তাক আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতের আমির উপাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম মুকুল, সাতক্ষীরা জেলা দুর্নীতি প্রতীক কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব ডা. আবুল কালাম বাবলা, জেলা তথ্য অফিসার মো. জাহারুল ইসলাম, সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি তদন্ত শফিকুল ইসলাম, প্রবীণ দিবস উপলক্ষে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা. সুশান্ত কুমার ঘোষ প্রমুখ।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আরা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।
আলোচনা সভা পূর্বে সাতক্ষীরা শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্ক হতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে এ সময় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও জেলার প্রবীণ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক মোঃ রোকনূজ্জামান।

সাতক্ষীরা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে

সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় ঈদগাহের উন্নয়নকল্পে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে ঈদগাহ ময়দানবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ: দুর্নীতিবাজ প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিপাকে অভিযোগকারী

সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বোর্ড–১-এর সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল খায়েরের বিরুদ্ধেবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চিংড়ি সম্পদের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা দূরীকর মতবিনিময় সভা

সাতক্ষীরায় চিংড়ি সম্পদের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনেবিস্তারিত

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে দৈনিক দেশ জনতার প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

দৈনিক দেশ জনতা পত্রিকার প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে সাতক্ষীরারবিস্তারিত

সাতক্ষীরার কলারোয়ায় বিদ্যৎস্পৃষ্টে ওয়েলডিং মিস্ত্রির মর্মান্তিক মৃত্যু

সাতক্ষীরার কলারোয়ায় বিদ্যৎস্পৃষ্টে ওয়েলডিং মিস্ত্রির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এ সময়বিস্তারিত

সাংবাদিক আরিফ মাহমুদের মায়ের মৃত্যুতে সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরামের শোক

সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরাম এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, দৈনিক পত্রদূতবিস্তারিত

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ৩১ দফার বার্তা নিয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে আমিন

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে সনাতনবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় প্রাথমিক শিক্ষকদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, প্রতিবছর সারা বিশ্বে প্রায় ৪ লাখবিস্তারিত

সাতক্ষীরার তালায় দুর্গোৎসব উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে মতবিনিময়ে জামায়াত

সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় নির্বাহীবিস্তারিত

সাতক্ষীরার তালায় স্ট্রোক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরার তালায় স্ট্রোক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

টেকসই উন্নয়নে পর্যটন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সাতক্ষীরায় বিশ্ব পর্যটনবিস্তারিত

বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে সড়কে প্রাণ গেলো গৃহবধূর

সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার পারুলিয়া বাজার থেকে খাবার কিনে স্বামীর সাথেবিস্তারিত

৮০% কাঁচা সড়কের সাতক্ষীরাকে আর আবহেলা নয়

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম সীমান্তবর্তী জেলা সাতক্ষীরা দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলিত। শিক্ষাবিস্তারিত

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী শ্যামনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর)বিস্তারিত

কলারোয়ায় যৌন শোষণ ও নির্যাতন প্রতিরোধে শিক্ষক প্রশিক্ষণ

সাতক্ষীরায় কলারোয়ায় সিসিডিবি’র আয়োজনে যৌন শোষণ ও নির্যাতন প্রতিরোধে দিনব্যাপীবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় সপ্তাহব্যাপী দুর্নীতি প্রতিরোধে বিতর্ক, রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

“দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বো আগামীর শুদ্ধতা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনেবিস্তারিত