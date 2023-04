সাতক্ষীরার কৃতি সন্তান মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

কাজী ইমরান |

সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়ার কৃতি সন্তান মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) র ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬৮তম সিন্ডিকেট সভায় মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে “Service Quality and Its Impact on User Satisfaction in University Libraries of Bangladesh” শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মেজবাহ-উল-ইসলাম। গত ৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ডিফেন্স অন থিসিসে বিদেশী বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মারগাম মধুসূদন।

সূত্রমতে ৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ডিফেন্স অন থিসিসে বিদেশী বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মারগাম মধুসূদন এই ধরনের ব্যাপক আঙ্গিকে গবেষণার জন্য গবেষক ও তত্ত্বাবধায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া বিষয় বিশেষজ্ঞ, প্যানেল মেম্বারগণ এবং বিইউপি কর্তৃপক্ষ তাঁর গবেষণা পদ্ধতি ও থিসিসের ভূয়সী প্রশংসা করে উল্লেখ করেন, গবেষণাটি গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন দ্বার উম্মোচন করবে এবং মাইলফলক হিসেবে গবেষকদের জন্য অনুকরনীয় হবে।

উল্লেখ্য এই পিএইচডি থিসিস থেকে তিনটি গবেষণা নিবন্ধ স্কোপাস এবং এসসিআই ইনডেক্সের অর্ন্তভুক্ত বিশ্বনন্দিত Q1 এবং Q2 জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ থেকে পিএইচডি রিসার্চ ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন।

শিক্ষাজীবনে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, বিআইএম থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমা এবং “Assessing Adoption and Satisfaction of Open Source Integrated Library System in the University Libraries of Bangladesh” শীর্ষক থিসিসের জন্য বিইউপি থেকে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। উল্লেখ্য বিইউপি থেকে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার পেশায় মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ই প্রথম এমফিল ও পিএইচডি উভয় ডিগ্রি অর্জনের স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

তিনি বর্তমানে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের গ্রন্থাগারিক ও খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট সতেরো বছরের পেশাগত কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর ২২টি গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন স্বনামধন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দেশে-বিদেশে অনেক সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

