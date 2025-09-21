সাতক্ষীরার শ্যামনগরে ইসলামী যুব আন্দোলন সভাপতির উপর হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

আব্দুস সালাম, শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) | সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ উপজেলা শাখার সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. ফয়জুল্লাহ ও তাঁর পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল হুদা। তিনি জানান, গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাত দেড়টার দিকে উপজেলার গুমানতলী (খাগড়াঘাট) গ্রামের নিজ বাড়িতে ইঞ্জিনিয়ার ফয়জুল্লাহ ও তাঁর পরিবারের উপর একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। হঠাৎ এ ঘটনায় পরিবারটি চরম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

লিখিত বক্তব্যে নুরুল হুদা বলেন, “এটি কেবল একজন ব্যক্তির উপর আক্রমণ নয়, বরং মানবাধিকার, আইনের শাসন ও সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলার উপর জঘন্য আঘাত।” তিনি আরও উল্লেখ করেন, এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা যদি দ্রুত দমন করা না হয় তবে সমাজে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়বে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে।

সংবাদ সম্মেলনে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে ভুক্তভোগী পরিবারকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও আইনগত সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। এছাড়া এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়।

এ সময় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ শ্যামনগর উপজেলা শাখার বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান।

