সাতক্ষীরার শ্যামনগরে মিট দ্যা স্টুডেন্ট প্রোগ্রামে মানুষের কথা শুনলেন জেলা প্রসাশক

শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি | সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫

সুন্দরবনের একেবারেই উপকণ্ঠে অবস্থিত সাতক্ষীরা শ্যামনগরের শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে এ জনপদের লবন পানির সমস্যা, বেড়ীবাঁধে নিয়মিত ভাঙ্গনের গল্প, খাবার পানির মহা সংকট, সুন্দরবনে জেলে বাওয়ালিদের আতংক বনদস্যুদের অত্যাচার, উন্নয়নের ছোয়া থেকে বন্ঞিত নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরেন জেলা প্রসাশক মোঃ মোস্তাক আহমেদ সহ অন্যান্য অতিথিদের কাছে।
বৃহস্পতিবার সকালে শ্যামনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাঃ রনি খাতুনের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদের ছাতিমতলা নামক স্থানে সু- শিক্ষিত শিক্ষার্থী,সম্মুন্নত পৃথিবী – এ প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে মিট দ্যা স্টুডেন্ট নামক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলা প্রসাশক ও জেলা ম্যজিস্ট্রেড মোঃ মোস্তাক আহমেদ।
এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি মোঃ রাশেদ হোসাইন, থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির মোল্লা, শ্যামনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মাষ্টার আব্দুল ওয়াহেদ, ও সাবেক আহবায়ক জি এম সোলায়মান কবীর, উপজেলা জামাতের আমি মাওঃ আব্দুর রহমান,সরকারী মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থী,সরকারী কর্মকর্তা ও সুধীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।
এ ধরনের ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ উপজেলার নানাবিধ সমস্যাগুলো স্টলের নানা উপকরনের সহায়তা প্রধান অতিথি কে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়।
সার্বিক বিষয়ে অবহিত সমাধানের আস্বাশ দেন জেলা প্রসাশক।
এর পরে তিনি উপজেলা পরিষদের গেট ও সম্মেলন কক্ষ উদ্ধোধন করেন।

