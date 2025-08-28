সাতক্ষীরার শ্যামনগরে যুবদলের আহ্বায়ক দুলু বহিষ্কার

আব্দুস সালাম, শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) | আগস্ট ২৮, ২০২৫

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে যুবদলের আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম দুলুকে প্রাথমিক সদস্য পদ সহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ আগষ্ট) যুবদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল ইসলাম সোহেল স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে সাতক্ষীরা জেলা শাখার শ্যামনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম দুলুকে প্রাথমিক সদস্য পদ সহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং তদস্থলে উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক শেখ নাজমুল হক কে ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন ইতোমধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন।

