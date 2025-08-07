সাতক্ষীরার শ্যামনগরে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলিসহ তিন ব্যক্তি আটক

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | আগস্ট ৭, ২০২৫

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে অস্ত্র ও গুলিসহ তিন ব্যক্তিকে আটক করেছে সেনা সদস্যরা।

বুধবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার ভেটখালী বাজারে কুতুব উদ্দীনের চায়ের দোকানে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে সেনাবাহিনী ১টি একনলা বন্দুক, ১৪ রাউন্ড শট গানের গুলি ও ৬টি মোবাইল ফোন জব্দ করে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে তাদেরকে শ্যামনগর থানায় সোপর্দ করা হয়।

আটকৃকতরা হলেন- শ্যামনগরের কালিঞ্চী গ্রামের আবু দাউদ গাজীর পুত্র রবিউল ইসলাম (৪৫), তারানীপুর গ্রামের আ. সবুর শেখের পুত্র আলমগীর হোসেন বাবু (৩৬) ও গোলাখালী গ্রামে মৃত সিয়াদ উদ্দীন মোল্যার পুত্র জামিরুল ইসলাম জামু (৫৫)।

শ্যামনগর থানার ওসি মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্যা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ টিম ভেটখালি বাজারে অভিযান চালায়। এসময় কুতুবউদ্দীনের দোকানে চা পানরত অবস্থায় রবিউল ইসলাম, আলমগীর হোসেন বাবু ও জামিরুল ইসলাম জামুকে আটক করা হয়। পরে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গুলি জব্দ করে সেনা সদস্যরা।
বৃহস্পতিবার বিকেলে আসামীদের জব্দকৃত অস্ত্র ও গুলিসহ শ্যামনগর থানায় সোপর্দ করা হয়।
তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়েছে এবং শুক্রবার তাদেরকে সাতক্ষীরা আদালতে পাঠানো হবে বলে জানান ওসি।

অপরদিকে, শ্যামনগর থানার একটি সূত্র থেকে জানা যায়, জামিরুল ইসলাম জামু বনদস্যু ছিলেন। পরে তিনি আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরেন। তবে তাদের বিরুদ্ধে সুন্দরবনের বনদস্যুদের কাছে অস্ত্র বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে চোরাচালান, মানব পাচার, অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য আইনের একাধিক মামলা রয়েছে।

সাতক্ষীরা, সারাদেশ


