সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত
সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা প্রেসক্লাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১০টায় প্রেসক্লাব কার্যালয়ে সভাপতি ছামিউল ইমাম আযম মনিরের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এস. এম. মোস্তফা কামালের সঞ্চালনায় সভাটি শুরু হয়। এতে প্রেসক্লাবের প্রায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
সভায় শুরুতে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা ও দুটি বৈদ্যুতিক পাখা প্রদান করায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাঃ রনী খাতুনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ধন্যবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়।
এ সময় প্রেসক্লাবের ভৌত অবকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি কার্যনির্বাহী সদস্যের শূন্য পদে আলহাজ্ব আবু কাওছার সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হন। সভায় সহযোগী সদস্য গ্রহণের বিষয়টি উত্থাপন করা হয় এবং নতুন সহযোগী সদস্যদের আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।
এছাড়া প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার, আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, সাংবাদিকদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও স্থানীয় সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভার মাধ্যমে প্রেসক্লাবের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম আরও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন