সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আব্দুস সালাম, শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) | আগস্ট ২৩, ২০২৫

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা প্রেসক্লাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১০টায় প্রেসক্লাব কার্যালয়ে সভাপতি ছামিউল ইমাম আযম মনিরের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এস. এম. মোস্তফা কামালের সঞ্চালনায় সভাটি শুরু হয়। এতে প্রেসক্লাবের প্রায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শুরুতে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা ও দুটি বৈদ্যুতিক পাখা প্রদান করায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাঃ রনী খাতুনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ধন্যবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ সময় প্রেসক্লাবের ভৌত অবকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি কার্যনির্বাহী সদস্যের শূন্য পদে আলহাজ্ব আবু কাওছার সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হন। সভায় সহযোগী সদস্য গ্রহণের বিষয়টি উত্থাপন করা হয় এবং নতুন সহযোগী সদস্যদের আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

এছাড়া প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার, আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, সাংবাদিকদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও স্থানীয় সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভার মাধ্যমে প্রেসক্লাবের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম আরও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

সাতক্ষীরা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সাতক্ষীরা সদরের অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপরকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

স্টাফ বৃত্তি প্রকল্পের উদ্যোগে শিক্ষার মানন্নোয়নে সাতক্ষীরা সদরের অস্বচ্ছল পরিবারেরবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় পানিবন্দি ২ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

সাতক্ষীরায় জলাবদ্ধতায় অসহায় হতদরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করাবিস্তারিত

সাতক্ষীরার কলারোয়ায় বেহাল দশার হাসপাতাল রোডের সংষ্কার কবে?

সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়ার প্রধান সড়ক—হাসপাতাল রোডটি বর্তমানেবিস্তারিত

সাতক্ষীরার তালায় যুবদল নেতা শামীমকে জ*বা*ই করে হ*ত্যা

সাতক্ষীরার তালা উপজেলার ইসলামকাটি ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এমবিস্তারিত

সাতক্ষীরার তালার যুবদল নেতাকে জ*বা*ই করে হ*ত্যা

সাতক্ষীরার তালার যুবদল নেতা মো. শামীম (৪২)কে জবাই করে হত্যাবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জলবায়ু পরিবর্তন ও নারীর সহিংসতা প্রতিরোধে বার্ষিক সংলাপ অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরায় জলবায়ু পরিবর্তন ও নারীর সহিংসতা প্রতিরোধে বার্ষিক সংলাপ অনুষ্ঠিতবিস্তারিত

সাতক্ষীরার শ্যামনগর-আশাশুনি আসন একীভূতকরণের প্রতিবাদে স্বারকলিপি প্রদান

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলাকে একীভূত করে একটি সংসদীয়বিস্তারিত

সাতক্ষীরায় সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

পরিকল্পিত বনায়ন করি সবুজ বাংলাদেশ গড়ি এই প্রতিপাদকে সামনে রেখেবিস্তারিত

ভারতীয় পেঁয়াজ বাজারে ঢুকতেই কমতে শুরু করেছে দাম

সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরটি দীর্ঘ চার মাস ২০ দিন বন্ধ থাকারবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীবিস্তারিত

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে সাতক্ষীরায় মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ, র‍্যালি, আলোচনা সভা

অভয়াশ্রম গড়ে তুলি দেশি মাছে দেশ ভরি এই প্রতিপাদকে সামনেবিস্তারিত

সাতক্ষীরার দেবহাটায় সুশীলনের শিশু ও যুব ফোরাম বার্ষিক সম্মেলন-২৫ অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরার দেবহাটায সুশীলনের দেবহাটা এরিয়া প্রোগ্রামের আয়োজনে ও ওয়ার্ল্ড ভিশনবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় রেলসংযোগ বাস্তবায়নের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা সাতক্ষীরার নাভারণ–সাতক্ষীরা–মুন্সিগঞ্জ রেলপথ বাস্তবায়নের দাবিতে শ্যামনগর উপজেলাবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা ট্রাক মালিক সমিতির উদ্যোগে মতবিনিময় সভা

সাতক্ষীরা জেলা ট্রাক মালিক সমিতির উদ্যোগে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।বিস্তারিত

সাতক্ষীরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মঙ্গল শোভাযাত্রা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ৫ হাজার ২৫১তম জন্মদিন আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আলোচনাবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার ফোরামের কাউন্সিল ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সাতক্ষীরা জেলা ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার ফোরামের কাউন্সিল অধিবেশন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালাবিস্তারিত