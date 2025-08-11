সাতক্ষীরার সিটি কলেজের সামনে মোটরযানের উপর মোবাইল কোর্ট

শেখ আমিনুর হোসেন, সাতক্ষীরা | আগস্ট ১১, ২০২৫

সাতক্ষীরায় সড়ক নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা হ্রাসের লক্ষ্যে পুরাতন যানবাহন অপসারণে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় ২০ বছরের বেশি পুরাতন বাস-মিনিবাস এবং ২৫ বছরের বেশি পুরাতন ট্রাক-কভার্ডভ্যান অপসারণ করা হচ্ছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে সাতক্ষীরা শহরের অদূরে সিটি কলেজের সামনে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। এই অভিযানে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর বিভিন্ন ধারা ভঙ্গের কারণে মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি ২০ বছরের অধিক পুরাতন মিনিবাস আটক করা হয় এবং অপর একটি ট্রাকের কাগজপত্র হালনাগাদ না থাকায় চারটি মামলায় ২ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নাভিল হোসেন তামীম, বিআরটিএ সাতক্ষীরা সার্কেলের সহকারী মোটরযান পরিদর্শক মোঃ ওবায়দুর রহমান এবং সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স।

এ বিষয়ে সাতক্ষীরা বিআরটিএ’র সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:) কে এম মাহবুব কবির বলেন, বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের চেয়ারম্যান আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ এবং খুলনা বিভাগীয় পরিচালক (ইঞ্জি:) মোঃ জিয়াউর রহমানের নির্দেশনায় এই অভিযান চলছে।

সারাদেশের ন্যায় সাতক্ষীরায়ও সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০ বছরের অধিক পুরাতন বাস-মিনিবাস এবং ২৫ বছরের অধিক পুরাতন ট্রাক-কভার্ডভ্যান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত থাকবে।

তিনি আরও বলেন, “সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং দুর্ঘটনা হ্রাসের জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণ মোটরযান যেন সড়কে চলাচল না করতে পারে সে লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন, পরিবহণ মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা চেয়েছি।”

এই উদ্যোগের মাধ্যমে সাতক্ষীরার সড়কগুলিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে এবং এটি পরিবহন খাতে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সাতক্ষীরা, সারাদেশ


