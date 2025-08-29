সাতক্ষীরার ৪টি আসনে জয়ী হতে কাজ করছে জেলা বিএনপি : ড. মনিরুজ্জামান

সাতক্ষীরার ৪টি আসনে জয়ী হতে কাজ করছে জেলা বিএনপি : ড. মনিরুজ্জামান
সাতক্ষীরা-৪ সংসদীয় আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক ড. মো. মনিরুজ্জামান বলেছেন, বিএনপি একটি উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উদ্দেশ্য, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে বিএনপি রাস্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পেলে ৩১ দফার ভিত্তিতে রাস্ট্র পরিচালনা করা। এলক্ষ্যে সাতক্ষীরার ৪টি আসনে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিসহ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে কাজ করছে জেলা বিএনপিসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতা-কর্মীরা।
তিনি আরও বলেন, ২০০৯ সাল থেকে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে তিনি সাতক্ষীরা-৪ সংসদীয় আসনে গণমানুষের সুখে-দুখে পাশে আছেন। তাই তিনি আশা করেন, নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী হলে, তিনি সাতক্ষীরা-৪ আসনে বিজয়ী হবেন।
ড. মনির শুক্রবার বিকেলে সাতক্ষীরা ম্যানগ্রোভ সভাঘরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।
সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তিনি নির্বাচিত হলে, উপকূলীয় এলাকায় টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ, জলাবদ্ধতা-লবনাক্ততা দূরীকরণ, পাশ্চাত্য বিশ্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বেকার তরুণ-তরুণীদের ফ্রিল্যান্সিংসহ কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করে স্বাবলম্বী করবেন।
মতবিনিময়কালে সাতক্ষীরায় কর্মরত বিপুল সংখ্যক ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
