সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | অক্টোবর ৮, ২০২৫

সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় ঈদগাহের উন্নয়নকল্পে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে ঈদগাহ ময়দান ঢালাই কাজ। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে শহরের মুনজিতপুরস্থ কেন্দ্রীয় ঈদগাহে নির্মাণ কাজ পরিদর্শন ও নির্মাণ কাজের তদারকি করেছেন কেন্দ্রীয় ঈদগাহ কমিটি ও সাতক্ষীরা পৌর কর্তৃপক্ষ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান, কেন্দ্রীয় ঈদগা কমিটির সেক্রেটারি বিশিষ্ট সমাজসেবক ডা. আবুল কালাম বাবলা, পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী এম এম নুর আহম্মদ, পৌরসভার সচিব মোঃ লিয়াকত আলী, জেলা জিয়া পরিষদের আহবায়ক অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ পাড়।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর তাজুল ইসলাম রিপন, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ কাজী কামরুজ্জামান, লাবসা ইমাদুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা পৌরসভার এস ও সাগর দেবনাথ, তুষার রায় চৌধুরী, নির্মাণ কাজের ঠিকাদার প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম অমি প্রমুখ।

ঈদগাহ কমিটির সেক্রেটারি বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব ডা. আবুল কালাম বাবলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাতক্ষীরা পৌরসভার বিশেষ বরাদ্দ থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানের ঢালাই নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে।

ঈদগাহ ময়দান নির্মাণ কাজ ও সেই সাথে ঈদগাহের পানি নিষ্কাশনে ড্রেণেজ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কাজ তদারকী করেন পৌর কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় ঈদগা কমিটি। এ সময় কেন্দ্রীয় ঈদগাহ কমিটির নেতৃবৃন্দ, সাতক্ষীরা পৌর কর্তৃপক্ষ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

