সাতক্ষীরা জেলার মাসিক আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সভা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৫

সাতক্ষীরা জেলার মাসিক আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টায় জেলা প্রশাসক মোস্তাক আহমেদ সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মোঃ নাহিদুল হক খান,সিভিল সার্জন ডাঃ আব্দুস সালাম, ডিডি এলজি মাসরুবা ফেরদৌস, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহমাতুল্লাহ পলাশ, জেলা জামাতের আমির উপাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম মুকুল, সেক্রেটারী মাওঃ আজিজুর রহমান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা আরাফাত হোসেন, মোহিনী তাবাসসুম।

সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল হাসেম, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর বাসুদেব বসু, পৌর সভার সিইও মোঃ আছাদুজ্জামান,মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মিজানুর রহমান, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ফরিদা আখতার বিউটি, জেলা তথ্য অফিসার মোঃ জাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় জেলার উন্নয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সময় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

