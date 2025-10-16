সাতক্ষীরা জেলা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | অক্টোবর ১৬, ২০২৫

সাতক্ষীরা জেলা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বিষ্ণুপদ পাল এঁর সভাপতিত্বে চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জিএম সেলিম।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) শাহিনুর চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী ডা. আফতাবুজ্জামান, সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বোর্ড (পওর বিভাগ-১) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সালাউদ্দিন, পানি উন্নয়ন বোর্ড (পওর বিভাগ-২) নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রহমান তাযকিয়া, শ্রিম্প হ্যাচারী অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সেব) খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব ডা. আবুল কালাম বাবলা।

জেলা মৎস্য অফিসের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো. তৌফিকুল ইসলাম, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক ওমর ফারুক, সাতক্ষীরা সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. শফিকুল ইসলাম, শ্যামনগর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. তৌহিদ হাসান, তালা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তারিক ইমাম।

কলরব উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান, কালীগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. তৌকির আহমেদ, মৎস্য চাষী বিশ্বনাথ ঘোষ, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি মোঃ কামরুজ্জামান রাসেল, সদর উপজেলা সহকারি মৎস্য কর্মকর্তা মো. লুৎফর রহমান প্রমুখ।

