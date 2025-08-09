সাতক্ষীরা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে জুবায়ের, মাসুদ

সাতক্ষীরা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে জুবায়ের, মাসুদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সাতক্ষীরা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির কার্যনার্বাহী পরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতেনতুন সভাপতি মনোনীত হয়েছেন আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের আলী আহসান মুহাম্মদ জুবাইর এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের আল-মাসুদ হোসেন।
গত ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসির ১১৬ নম্বর কক্ষে আয়োজিত তিন দশক পূর্তি অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে আংশিক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। শুক্রবার (৮ আগস্ট) সংগঠনটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কমিটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।
কমিটির অন্যান্যরা হলেন সহ-সভাপতি নাজমুল হুসাইন, আব্দুস সামাদ, আসিবুর রহমান, আবির হোসেন, নাহিদুর রহমান, মোহাম্মাদ হাফিজ ও জেবা তাসনিয়া। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, মিফতাহুল ইসলাম জিতু, আমিমুল এ হাসান রফিক, আরাফাত হুসাইন, তাসকিন মেহজাবিন জুঁই, সাজ্জাদ হুসাইন, আবু সালমান ও সিরাজুম মুনিরা রাফা।
সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুর রহমান এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুমা সুলতানা। দপ্তর সম্পাদক মোস্তফা আমির ফয়সাল সহ-দপ্তর সম্পাদক নার্গিস পারভীন। কোষাধ্যক্ষ হাসিবুল ইসলাম শান্ত, আইন সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, সহ আইন সম্পাদক শাহীন হোসেন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মুত্তাসিম বিল্লাহ, মিডিয়া ও প্রচার সম্পাদক আল আমিন বিশ্বাস, সহ-মিডিয়া ও প্রচার সম্পাদক সৈয়দ মো: আর রিফাত
শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ইয়াসিন আলী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহসান উল্লাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক মো: নজিবুল্লাহ, সাহিত্য সম্পাদক সজল রায়, আইটি সম্পাদক ওয়ালীউল্লাহ, ক্রীড়া সম্পাদক জাফর ইকবাল, সহক্রীড়া সম্পাদক সাদীয়া সুলতানা, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি সম্পাদক ফারুক হোসেন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আল আমিন, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক অদিতি ঢালী, বিতর্ক বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার, শিল্প ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, আপ্যায়ন সম্পাদক সামিয়া ইয়াসমিন, বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক শামীম হোসেন
শহীদ জিয়াউর রহমান হল সমন্বয়ক তপন কুমার পাল, লালন শাহ হল সমন্বয়ক শাফায়েত আহমেদ সাকিব, শহীদ আনাস হল সমন্বয়ক জুলকারনাইন দোলন, শাহ আজিজুর রহমান হল সমন্বয়ক ইকবাল হুসাইন, সাদ্দাম হোসেন হল সমন্বয়ক ইব্রাহীম হুসাইন, উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) হল সমন্বয়ক ফাইজুন নাহার শাপলা, খালেদা জিয়া হল সমন্বয়ক আফসানা মিমি, জুলাই ৩৬ হল সমন্বয়ক জাকিয়া সুলতানা।
এছাড়াও নির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন নাজিমুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাইফুদ্দিন সিদ্দিক, নাজিয়া ইসলাম মিম্মা, আব্দুল্লাহ আল মামুন।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন