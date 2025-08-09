সাতক্ষীরা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে জুবায়ের, মাসুদ

ইবি প্রতিনিধি | আগস্ট ১০, ২০২৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সাতক্ষীরা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির কার্যনার্বাহী পরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতেনতুন সভাপতি মনোনীত হয়েছেন আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের আলী আহসান মুহাম্মদ জুবাইর এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের আল-মাসুদ হোসেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসির ১১৬ নম্বর কক্ষে আয়োজিত তিন দশক পূর্তি অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে আংশিক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। শুক্রবার (৮ আগস্ট) সংগঠনটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কমিটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।

কমিটির অন্যান্যরা হলেন সহ-সভাপতি নাজমুল হুসাইন, আব্দুস সামাদ, আসিবুর রহমান, আবির হোসেন, নাহিদুর রহমান, মোহাম্মাদ হাফিজ ও জেবা তাসনিয়া। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, মিফতাহুল ইসলাম জিতু, আমিমুল এ হাসান রফিক, আরাফাত হুসাইন, তাসকিন মেহজাবিন জুঁই, সাজ্জাদ হুসাইন, আবু সালমান ও সিরাজুম মুনিরা রাফা।

সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুর রহমান এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুমা সুলতানা। দপ্তর সম্পাদক মোস্তফা আমির ফয়সাল সহ-দপ্তর সম্পাদক নার্গিস পারভীন। কোষাধ্যক্ষ হাসিবুল ইসলাম শান্ত, আইন সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, সহ আইন সম্পাদক শাহীন হোসেন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মুত্তাসিম বিল্লাহ, মিডিয়া ও প্রচার সম্পাদক আল আমিন বিশ্বাস, সহ-মিডিয়া ও প্রচার সম্পাদক সৈয়দ মো: আর রিফাত

শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ইয়াসিন আলী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহসান উল্লাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক মো: নজিবুল্লাহ, সাহিত্য সম্পাদক সজল রায়, আইটি সম্পাদক ওয়ালীউল্লাহ, ক্রীড়া সম্পাদক জাফর ইকবাল, সহক্রীড়া সম্পাদক সাদীয়া সুলতানা, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি সম্পাদক ফারুক হোসেন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আল আমিন, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক অদিতি ঢালী, বিতর্ক বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার, শিল্প ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, আপ্যায়ন সম্পাদক সামিয়া ইয়াসমিন, বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক শামীম হোসেন

শহীদ জিয়াউর রহমান হল সমন্বয়ক তপন কুমার পাল, লালন শাহ হল সমন্বয়ক শাফায়েত আহমেদ সাকিব, শহীদ আনাস হল সমন্বয়ক জুলকারনাইন দোলন, শাহ আজিজুর রহমান হল সমন্বয়ক ইকবাল হুসাইন, সাদ্দাম হোসেন হল সমন্বয়ক ইব্রাহীম হুসাইন, উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) হল সমন্বয়ক ফাইজুন নাহার শাপলা, খালেদা জিয়া হল সমন্বয়ক আফসানা মিমি, জুলাই ৩৬ হল সমন্বয়ক জাকিয়া সুলতানা।

এছাড়াও নির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন নাজিমুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাইফুদ্দিন সিদ্দিক, নাজিয়া ইসলাম মিম্মা, আব্দুল্লাহ আল মামুন।

শিক্ষা ও ক্যাম্পাস, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

ইবির ফরিদপুর জেলা ছাত্রকল্যান সমিতির নবীন বরণ-প্রবীণ বিদায়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ছাত্রকল্যান সমিতির পূর্মিলনী, নবীনবিস্তারিত

প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

গাজীপুরে চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভ করায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়েবিস্তারিত

বেতন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষদের বড় সুখবর

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুখবর দিয়েছে মন্ত্রণালয়। শিক্ষকদের বেতন দুইবিস্তারিত

গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত ভর্তি প্রক্রিয়ার তারিখ ঘোষণা

আগামী ৯ ও ১০ আগস্ট ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছভুক্ত (জিএসটি) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়বিস্তারিত

দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ কারাগারে

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টিরবিস্তারিত

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি কলিমউল্লাহ গ্রেপ্তার

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) সাবেক ভিসি ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহকেবিস্তারিত

নানা আয়োজনে যবিপ্রবিতে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ২০২৫ উদযাপন

পতাকা উত্তোলন, বিজয় র‌্যালি, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, আলোচনা সভা, কেকবিস্তারিত

সরকারি ৭ কলেজ নিয়ে গঠিত হচ্ছে ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’

রাজধানীর সাতটি সরকারি কলেজ নিয়ে ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তবিস্তারিত

বিক্ষোভে ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণে উত্তাল ইবি

ইসলমী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজিদ হত্যার তদন্ত পিভিআইকে হস্তান্তর,তদন্তের অগ্রগতি রোডমেপ প্রকাশ,খুঁনিরবিস্তারিত

সম্পূরক বৃত্তি ও জকসুর রোডম্যাপের দাবিতে জবি  শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের পথরেখা ঘোষণা এবংবিস্তারিত

সাজিদের মৃত্যু নয়, হত্যা, ফাঁসির দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ভিসারা রিপোর্টে প্রপ্ত, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাজিদের শ্বাসরোধ করে হত্যায়বিস্তারিত

যবিপ্রবিতে বিদেশে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার, শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহী করা, উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদানসহবিস্তারিত

শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে ১৫ কোটি ডলার ঋণ দেবে এডিবি

বাংলাদেশকে ১৫ কোটি ডলার ঋণ দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)।বিস্তারিত

ইবিতে স্মৃতিচারণ করলেন জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যরা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক সংহতি দিবস উপলক্ষে শহীদ পরিবারের সাথেবিস্তারিত

রাজনীতির পাশাপাশি কোচিংয়ে ক্লাস নিচ্ছেন হাসনাত

রাজনীতিতে আসার আগেই কোচিংয়ে ক্লাস নিতেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি)বিস্তারিত

জবিতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ সাজিদ, আহত ও সাংবাদিকদের সম্মাননা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ‘রক্তাক্ত জুলাই’র বীরত্বগাথাবিস্তারিত