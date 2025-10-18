সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক অধিকার উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাধারণ সভা
সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক অধিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাধারণ সভা-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে শহরের কামালনগরস্থ লেকভিউতে জেলা নাগরিক অধিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির আয়োজনে সংগঠনের সভাপতি জি এম নুর ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মো. মশিউর রহমান বাবুর সঞ্চালনায়।
সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা নাগরিক অধিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব ডা. আবুল কালাম বাবলা, সংগঠনের উপদেষ্টা শেখ কামরুল ইসলাম ফারুক, সংগঠনের উপদেষ্টা সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ লিয়াকত পারভেজ, সংগঠনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক মোজাম্মেল হোসেন, কাজী শওকত হোসেন ময়না, আব্দুর রব ওয়ার্ছি, তৈয়েব হাসান বাবু।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ পাড়, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ কামরুজ্জামান রাসেল, যুগ্ম মহিলা সম্পাদিকা রেবেকা সুলতানা, প্রচার সম্পাদক আশরাফুল করিম ধনী, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাতক্ষীরা জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আলহাজ্ব শেখ আজহার হোসেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের পিপি অ্যাডভোকেট শেখ আলমগীর আশরাফ।
সাতক্ষীরা সিটি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এমদাদুল ইসলাম, সাবেক পৌর কাউন্সিলর শেখ শফিক উদ-দ্দৌলা-সাগর, সাবেক পৌর কাউন্সিলর মোঃ শফিকুল আলম বাবু, মীর তাজুল রিপন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম, ডা. মহিদার রহমান, শেখ মইনুর রশিদ, মোঃ আবুল কালাম, মোহাম্মদ আবু জাফর।
সি এম নাজমুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে আলোচনা সভা শুরু করা হয়। সাধারণ সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে জি এম নুর ইসলামকে সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব ডা. আবুল কালাম বাবলা ও মো. মশিউর রহমান বাবুকে সাধারণ সম্পাদক করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট ত্রি-বার্ষিক কমিটি ঘোষণা করা হয়।
এ সময় জেলা নাগরিক অধিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
