সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে হামদ-নাত প্রতিযোগিতা, দোয়ানুষ্ঠান

সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে হামদ-নাত প্রতিযোগিতা, দোয়ানুষ্ঠান
পবিত্র ঈদে-ই মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) উদযাপন উপলক্ষে সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে হামদ-নাত প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (০৭ সেপ্টেম্বর) পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের হলরুমে সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আয়োজনে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ প্রকৌশলী জি.এম আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ ড. এম এম নজমুল হক, চিফ ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রনিক্স টেক:) প্রকৌশলী মাছুম বিল্লাহ, চিফ ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রনিক্স টেক:) প্রকৌশলী আব্দুর রহিম, চিফ ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (নন টেক) সিদ্দিক আলী প্রমুখ।
দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন লাবসা জমিদার বাড়ি জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবু ইউসুফ।
এ সময় সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক/শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি) রফিকুল ইসলাম।
