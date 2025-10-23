সাতক্ষীরা সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির উদ্যোগে উপজেলা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা
নতুন বাংলাদেশের স্থপতি পল্লীবন্ধু এরশাদ এঁর উপজেলা পরিষদের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চাই এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে ২৩ অক্টোবর উপজেলা দিবস উপলক্ষে সাতক্ষীরা সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) বিকালে জেলা জাতীয় পার্টির অস্থায়ী কার্যালয়ে সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আনোয়ার জাহিদ তপন এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শেখ শরিফুজ্জামান বিপুল এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক সাংসদ আশরাফুজ্জামান আশু।
আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আলহাজ্ব শেখ আজহার হোসেন।
এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াতুল করিম পিটুল, অর্থ সম্পাদক আশরাফ হোসেন, আবু তাহের, জেলা জাতীয় যুব সংহতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু তাহের, ফিংড়ী ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সভাপতি হুমায়ুন কবির প্রমুখ।
এ সময় জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয়, জেলা, উপজেলা ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।
