সাতক্ষীরা-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মোস্তফা আল মামুনের গণসংযোগ ও পথসভা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী এস এম মোস্তফা আল মামুন (হাজী মনির) শনিবার দুপুরে নির্বাচনী গণসংযোগ, শো-ডাউন ও পথসভা করেছেন।
(৩০ আগষ্ট) দুপুর ২টায় কালীগঞ্জ উপজেলা চত্বর থেকে শো-ডাউনটি শুরু হয়ে শ্যামনগর মাইক্রোস্ট্যান্ড ও বংশীপুর বাসস্ট্যান্ড ঘুরে শেষ হয়। এতে হাত পাখা প্রতীকের প্রার্থী এস এম মোস্তফা আল মামুন নেতৃত্ব দেন।
পথসভায় বক্তব্য রাখেন ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব কামাল উদ্দিন আহমেদ, ইসলামী আন্দোলন সাতক্ষীরা জেলা সেক্রেটারি মাওলানা মুবাশশীরুল ইসলাম তকী, মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান, মুফতি আরমান হুসাইন, মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক, মাওলানা আবুল হোসেন, আব্দুল হাই সিদ্দিক, ছাত্রনেতা গাজী মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, ইঞ্জিনিয়ার ফয়জুল্লাহ, হাফেজ মনিরুল ইসলাম, মাওলানা খাইরুল বাশার, এস কে নাসির, কাজী মোনায়েম কবীর, মাওলানা তাওহিদুল ইসলাম তুহিন, ডা. মুহাম্মাদ ইসহাক আলী সরদার ও আলহাজ্ব মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলামসহ আরও অনেকে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রার্থী মোস্তফা আল মামুন বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে তিনি প্রান্তিক মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি, বাঁধ ও জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবেন। পাশাপাশি লবণসহনশীল কৃষি, মাছ চাষ ও বিকল্প জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকার যুবকদের টেকসই কাজের সুযোগ করে দেবেন।
তিনি আরও বলেন, যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হবে। নারীদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমান সুযোগ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রেখে আন্তধর্মীয় সহাবস্থান গড়ে তোলা হবে।
সুন্দরবনঘেঁষা এ অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবিক সমাজ গঠনই তাঁর মূল লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।
মোস্তফা আল মামুন প্রতিশ্রুতি দেন, নেতা নয় বরং একজন সেবক হিসেবে ইসলাম, দেশ ও মানবতার কল্যাণে আজীবন কাজ করে যাবেন।
