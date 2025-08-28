সাফ জয়ী ফুটবলার শান্তি মার্ডিকে সংবর্ধনা জানালো দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন

সোহেল আহমেদ, বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) | আগস্ট ২৮, ২০২৫

ভুটানের বিপক্ষে অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফ চ্যাম্পিয়ানশিপে হ্যাটট্রিক করে বাংলাদেশকে ৪-১ গোলের জয় উপহার দিয়েছেন, দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ পলাশবাড়ী গ্রামের আদিবাসী কন্যা শান্তিমার্ডি।

জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মাঠে নেমে একাই তিনটি অসাধারণ গোল করে দলকে বড় জয় এনে দেন শান্তি। তার এই সাফল্য দেশের মানুষের পাশাপাশি তার গ্রামে আনন্দের ঢেউ তোলে। দক্ষিণ পলাশবাড়ী গ্রামে মিষ্টি বিতরণ, আনন্দ মিছিল ও নাচগানে মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিজয়ের আলো ছড়িয়ে পড়ে শান্তির পরিবারের প্রতিটি কোণে।

বীরগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে শান্তি মার্ডির জন্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তাকে সংবর্ধনা স্মারক ও অনুশীলনের জন্য একটি মানসম্মত ফুটবল প্রদান করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়, ভবিষ্যতে শান্তির মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর আহমেদ, মোহনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহিনুর রহমান চৌধুরী (শাহিন), ক্রীড়া সংগঠক নাজিরুল ইসলাম এবং স্থানীয় সংবাদকর্মীরা।
শান্তি মার্ডির পরিবারে পরিবারে টেলিভিশন না থাকার বিষয়টি জানাজানি হলে, মোহনপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যান শাহিনুর ইসলাম চৌধুরী শাহীনের পক্ষ থেকে একটি এলইডি টিভি উপহার হিসেবে শান্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শান্তির হ্যাটট্রিক শুধু একটি জয়ের গল্প নয়, এটি অনুপ্রেরণার গল্প। প্রত্যন্ত গ্রামের এক মেয়ের, কঠোর পরিশ্রম ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। তার এই সাফল্য নতুন প্রজন্মের জন্য অন্রপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

