সারা বিশ্বে ফেসবুকের সার্ভার ডাউন

আওয়ার নিউজ ডেস্ক |

বিশ্বব্যাপী সার্ভার ডাউন হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক মালিকানাধীন অ্যাপে। এ সময় সংযোগ সমস্যা দেখা দেয় ফেসবুক, ইন্সটাগ্রামে।

ওয়েবসাইটগুলোর সার্ভারের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারী ওয়েবসাইট ‘ডাউন ডিটেক্টর’ জানায়, সমস্যা হয়েছে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম। সার্ভার ডাউনের কারণে অনেকেই ফেসবুকে ঢুকতে সমস্যার সম্মুখীন হন।

এমনকি বিশ্বের লাখ লাখ ব্যবহারকারী প্রবেশ করতে পারেননি ইনস্টাগ্রামে। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার(৮ এপ্রিল) দিবাগত রাত ৩ টা ২০ মিনিট থেকে ৩ টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত ফেসবুকে ঢুকতে যেয়ে সরাসরি ভেসে উঠছে ‘ sorry something went wrong, we’re working getting fixed as soon as we can’।

যদিও প্রায় ২০ মিনিট পরে সার্ভার ডাউন থেকে অ্যাপ হয়েছে এবং ব্যবহারকারীরা সেগুলো ব্যবহার করেছেন।