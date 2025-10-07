সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে দুর্যোগ-সহনশীল আয় বৃদ্ধিমুলক কাজে এমএমএস এর নগদ সহায়তা প্রদান

আবু মুছা, বেলকুচি (সিরাজগঞ্জ) | অক্টোবর ৭, ২০২৫

যমুনা নদী-বেষ্টিত সিরাজগঞ্জ জেলা প্রায়ই বন্যা ও নদী ভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। এসব দুর্যোগ প্রায় প্রতি বছরই স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকায় মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এই দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর মানুষের সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই জীবন-জীবিকা গড়ে তোলার লক্ষ্যে “বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার বর্ষা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিকরণ” প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এই প্রকল্পটি কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (KOICA)-এর অর্থায়নে এবং অক্সফামের সহায়তায় মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। বেলকুচি উপজেলার তিনটি ইউনিয়ন—রাজাপুর, বেলকুচি সদর ও বরধুল—এ এই প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কাজ করা হচ্ছে।

প্রকল্পটির দ্বিতীয় বছর ২০২৫ সালে দুর্যোগ-সহনশীল জীবন-জীবিকা গঠনে সহায়তার জন্য ৬০০ টি উপকারভোগী পরিবারে প্রতিটি পরিবারকে ১৫০০০ টাকা করে মোট ৯০,০০,০০০ টাকা নগদ সহায়তা জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২৫ সালের ৭ অক্টোবর বেলকুচি উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আফরিন জাহানের সভাপতিত্বে মোট ৮২,০৫,০০০ টাকা ৫৪৭টি পরিবারকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মানব মুক্তি সংস্থার প্রতিনিধিগণ ও প্রকল্পভুক্ত তিনটি ইউনিয়নের উপকারভোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আফরিন জাহান সিরাজগঞ্জে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে (এমএমএস) এর দীর্ঘদিনের কাজের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, (এমএমএস) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ে সঠিক উপকারভোগীর কাছে যথাসময়ে সহায়তা পৌঁছে দিতে সফল হয়েছে।

তিনি বিতরণ কার্যক্রমে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং উপকার ভোগীদেরকে এই অনুদান দুর্যোগ সহনশীল আয়-উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে উপকারভোগীরা যেন উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেন।

এছাড়াও, তিনি বেলকুচি উপজেলায় দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিতে নিরলস প্রচেষ্টার জন্য KOICA, অক্সফাম ও মানব মুক্তি সংঘকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিরাজগঞ্জ, সারাদেশ


