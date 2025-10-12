সিলেটের বিশ্বনাথে টাইফয়েড ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

বিশ্বনাথ (সিলেট) প্রতিনিধি | অক্টোবর ১৩, ২০২৫

সারা দেশের ন্যায় সিলেটের বিশ্বনাথে টাইফয়েড ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই ক্যাম্পেইনের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্লে-নার্সারি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত এবং কমিউনিটির ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে এক ডোজ টাইফয়েড টিকা প্রদান করা হবে।

রোববার (১২ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে বিশ্বনাথ পৌর শহরের রাম সুন্দর অগ্রগামী উচ্চ বিদ্যালয়ে টাইফয়েড ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিএইচও ডা. দিলোয়ার হোসেন সভাপতিত্বে ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক সবিনয় দাশ তালুকদার এর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন রাম সুন্দর অগ্রগামী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল আজিজ, সমাজ সেবা কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বদরুন নাহার, মেডিকেল অফিসার মা ও শিশু পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ডা. ফাহিমা আক্তার।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং এবং কমিউনিটির ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী ৫১ হাজার ৯০৮ জনের মধ্যে আজ আনুমানিক ২৮৬২ জন টিকা প্রদান করা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বিশ্বনাথ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী শিপন, সদস্য সুজিত দেব, জুনিয়র কনসালটেন্ট এ্যনেসথিসিয়া ডা.তপজিত ভট্রাচার্য্য, স্বাস্থ্য পরিদর্শক অজিত রঞ্জন দেব, প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক আলী আহমদ সহ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সকল কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সহকারী এবং স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

