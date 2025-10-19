সিলেটের বিশ্বনাথে ‘দশপাইকা আলীম মাদ্রাসা’র গভর্ণিং বডি গঠিত
সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের ‘দশপাইকা আনোয়ারুল উলুম আলীম মাদ্রাসার ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি গভর্নিং বডি গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে আগামী ২ বছরের জন্য এই কমিটি অনুমোদন করেছে।
মাদ্রাসার বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রবাসী ও এলাকাবাসীর সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত এই কমিটির নেতৃবৃন্দরা হলেন- সভাপতি হাফিজ মোঃ ইসলাম উদ্দিন, সদস্য সচিব মাওলানা লুৎফুর রহমান, বিদ্যুৎসাহী সদস্য মানিক মিয়া দরাছ, অভিভাবক সদস্য মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন, বকুল খান, ফয়জুল ইসলাম, ছাদ উদ্দিন, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সুলতানা বেগম, সাধারণ শিক্ষক সদস্য মাওলানা মোঃ ওয়ালি উল্লাহ, মাওলানা হেলাল আহমদ, মাওলানা জমির আহমদ।
উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজ আরব খানের সভাপতিত্বে ও মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা লুৎফুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন গভর্নিং বডির সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন।
শওকত আলী, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার শফিক আহমদ পিয়ার, সাবেক মেম্বার আব্দুল মনাফ, সমাজসেবী রফিক খান, আব্দুল মন্নান, আফতর আলী, আবিদ আলী, আব্দুস সালাম, সিরাজ আলী, সাবুল মিয়া, আব্দুল গণি, আব্দুল রফিক, গিয়াস উদ্দিন, রশিদ আলী। এসময় এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
