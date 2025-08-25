সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্বনাথ (সিলেট) প্রতিনিধি | আগস্ট ২৫, ২০২৫

সিলেটের বিশ্বনাথে উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুনন্দা রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপজেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি’সহ নানান বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

নবাগত সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও পৌর প্রশাসক মোহাম্মদ লুৎফুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন থানার অফিসার ইন-চার্জ (ওসি) এনামুল হক চৌধুরী, উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজ আরব খান, অলংকারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান লিটন।

বিশ্বনাথ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দয়াল উদ্দিন তালুকদার, বিশ্বনাথ মডেল প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামাল মুন্না, বিশ্বনাথ সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্বাছ হোসেন ইমরান।

সভায় বক্তারা বলেন, বিশ্বনাথে আবারও ওরুসের নামে রাতে অবাদে মাদকের আসর বসছে। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও ভাইরাল হয়েছে। যাহা খুবই দুঃখজনক এবং উদ্বেগজনক। প্রশাসনিকভাবে তাহা দূর করার আহবান করেন।

এছাড়া বর্তমান সময়ে স্কুল, হাসপাতাল, বাজারের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময় বাজার মনিটরিং, পরিকল্পিত সিএনজি অটোরিক্সা স্ট্যান্ড নির্মাণের উদ্যোগ, বাসিয়া সেতুর মুখে অবৈধভাবে বসে যানজট নিরসনে আলোচনা করা হয়।

