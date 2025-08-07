সিলেটে বিআরটিএ’র মোবাইল কোর্টের নামে হয়রাণী! পরিবন শ্রমিকদের কর্মবিরতির ডাক

সিলেটে বিআরটিএ’র মোবাইল কোর্টের নামে হয়রাণী! পরিবন শ্রমিকদের কর্মবিরতির ডাক
সিলেটে বিআরটির নামে মোবাইল কোর্টের পরিবহনে অতিরিক্ত জরিমান আদায় ও ডাম্পিং এর ফলে পরিবণ সেক্টরে বেড়েছে ভোগান্তী। সিলেট নগরীর বিভিন্ন পয়ন্টে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে বিআরটির কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে আদায় করা হয় জরিমানা।
এদিকে ৮ দফা দাবিতে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রীমক কল্যাণ ফেডারেশন। আগামী ১১ আগস্টের মধ্যে তাদের দাবি না আনলে ওই দিন থেকে টানা ৭২ ঘণ্টা পরিবহন শ্রমিকরা এ কর্মবিরতি পালন করবেন বলে জানান।
বাণিজ্যিক মোটরযানের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল ২০ ও ২৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছর করাসহ আট দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ। দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাসহ সকল দপ্তওে দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে সিলেট কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের হল রুমে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির কার্যকরী পরিষদের সভাপতি এম. এ. বাতেন তাদের আট দফা দাবি তুলে ধরেন।
দাবিগুলো হচ্ছে: সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮–এর ৯৮ ও ১০৫ নম্বর ধারা সংশোধন করা; পুরোনো বাণিজ্যিক যানবাহনের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল (ইকোনমিক লাইফ) ২০ ও ২৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছর করা, সেটা না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান স্থগিত রাখা; বাজেটে বাণিজ্যিক যানবাহনের ওপর আরোপিত দ্বিগুণ অগ্রিম আয়কর কমিয়ে আগের মতো বহাল করা, মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন রাস্তা থেকে সরানোর জন্য সহায়ক হিসেবে বাণিজ্যিক রিকন্ডিশন যানবাহন আমদানির সময়সীমা ৫ থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর করা, দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মালিকের জিম্মায় দেওয়ার বিধান কার্যকর করা, মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনের জন্য স্ক্র্যাপ নীতিমালা প্রণয়ন করা,মহাসড়কে তিন চাকার যানবাহন ও অনুমোদনহীন হালকা যানবাহনের জন্য আলাদা লেন তৈরি করা, এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ও নবায়ন দ্রুত দেওয়া এবং শ্রমিক ফেডারেশনের ১২ দফা বাস্তবায়ন করা।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন