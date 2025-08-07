সিলেটে বিআরটিএ’র মোবাইল কোর্টের নামে হয়রাণী! পরিবন শ্রমিকদের কর্মবিরতির ডাক

সিলেট প্রতিনিধি | আগস্ট ৭, ২০২৫

সিলেটে বিআরটির নামে মোবাইল কোর্টের পরিবহনে অতিরিক্ত জরিমান আদায় ও ডাম্পিং এর ফলে পরিবণ সেক্টরে বেড়েছে ভোগান্তী। সিলেট নগরীর বিভিন্ন পয়ন্টে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে বিআরটির কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে আদায় করা হয় জরিমানা।
এদিকে ৮ দফা দাবিতে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রীমক কল্যাণ ফেডারেশন। আগামী ১১ আগস্টের মধ্যে তাদের দাবি না আনলে ওই দিন থেকে টানা ৭২ ঘণ্টা পরিবহন শ্রমিকরা এ কর্মবিরতি পালন করবেন বলে জানান।
বাণিজ্যিক মোটরযানের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল ২০ ও ২৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছর করাসহ আট দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ। দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাসহ সকল দপ্তওে দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে সিলেট কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের হল রুমে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির কার্যকরী পরিষদের সভাপতি এম. এ. বাতেন তাদের আট দফা দাবি তুলে ধরেন।
দাবিগুলো হচ্ছে: সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮–এর ৯৮ ও ১০৫ নম্বর ধারা সংশোধন করা; পুরোনো বাণিজ্যিক যানবাহনের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল (ইকোনমিক লাইফ) ২০ ও ২৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছর করা, সেটা না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান স্থগিত রাখা; বাজেটে বাণিজ্যিক যানবাহনের ওপর আরোপিত দ্বিগুণ অগ্রিম আয়কর কমিয়ে আগের মতো বহাল করা, মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন রাস্তা থেকে সরানোর জন্য সহায়ক হিসেবে বাণিজ্যিক রিকন্ডিশন যানবাহন আমদানির সময়সীমা ৫ থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর করা, দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মালিকের জিম্মায় দেওয়ার বিধান কার্যকর করা, মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনের জন্য স্ক্র্যাপ নীতিমালা প্রণয়ন করা,মহাসড়কে তিন চাকার যানবাহন ও অনুমোদনহীন হালকা যানবাহনের জন্য আলাদা লেন তৈরি করা, এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ও নবায়ন দ্রুত দেওয়া এবং শ্রমিক ফেডারেশনের ১২ দফা বাস্তবায়ন করা।

